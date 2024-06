Ecco la lista di Spalletti per gli Europei, c’è Fagioli, fuori Ricci e Orsolini, Provedel

Fino all’ultimo ha tenuto col fiato sospeso i suoi giocatori e i tifosi. Alla fine, Luciano Spalletti ha stilato la sua lista dei 26 convocati per la fase finale dell’Europeo 2024 che si giocherà in Germania. Il gruppo che dovrà provare a difendere il titolo è definito, infatti il Ct ha annunciato le sue scelte partendo però dai tre esclusi: il portiere Ivan Provedel, anche se il giocatore della Lazio resta in preallarme in considerazione dei problemi fisici di Meret. Non saranno in Germania anche il centrocampista Samuele Ricci del Torino e l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini.





Le scelte

Gli infortuni di Acerbi e Scalvini hanno costretto Spalletti a tagliare uno dei quattro portieri pre-convocati e nel ballottaggio c’erano Meret e Provedel, a favore di centrocampisti e attacco, favorendo quindi Fagioli, al rientro dopo il caso scommesse Zaccagni. "Le scelte le ho fatte anche se ci sono ancora due-tre situazioni da valutare, poi mi prenderò il tempo di avvisare i diretti interessati per evitar loro di tornare venerdì", aveva detto ieri il Commissario tecnico che domani aspetta il gruppo a Coverciano per l'ultima parte della preparazione, in vista dell’ultima amichevole di domenica con la Bosnia a Empoli. Le norme dell'Uefa prevedono comunque che prima della gara d'esordio, l'Italia giocherà il 15 giugno contro l'Albania a Dortmund, si possono sostituire eventuali altri infortunati, mentre per i portieri, una sostituzione può essere effettuata fino a prima della seconda partita. Ecco perché Provedel resta disponibile e in allerta, continuando ad allenarsi.





I convocati

Ecco la lista dei 26 convocati per la fase finale dell'Europeo 2024 in Germania.

I portieri sono: Donnarumma, Meret, Vicario.

I difensori: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini.

I centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini.

Gli attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.