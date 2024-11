Charlize Theron si unisce al cast stellare del prossimo film di Christopher Nolan

Che Christopher Nolan faccia le cose in grande è cosa nota a Hollywood, ma la sensazione è che questa volta voglia veramente esagerare. Questa mattina sulle colonne di Variety è apparsa la notizia che anche Charlize Theron farà parte del cast del prossimo film del regista britannico.





NOLAN, I DETTAGLI SUL FILM

La vincitrice del Premio Oscar si unisce a un cast già costellato di star prestigiose come Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o e Robert Pattinson. I dettagli sulla trama del film tanto atteso restano strettamente riservati e alcune fonti vicine a Variety hanno precisato che le poche informazioni trapelate online in merito alla natura della pellicola non sono corrette. Per ora la Universal assieme a Nolan stanno lavorando per dare inizio alle riprese nella prima metà del 2025, così da poter uscire nelle sale il 17 luglio 2026. Ovviamente il regista ha già stretto un accordo necessario per guadagnare una diffusione capillare della pellicola nel circuito IMAX, ossia le sale dotate di una tecnologia in grado di rendere la visione del film ancora più incredibile e avvolgente.





CHARLIZE THERON, UNA CARRIERA DA OSCAR

La pellicola segnerebbe la prima collaborazione tra Nolan e Theron, anche se l’attrice ha all’attivo una lunga storia con la Universal, dopo aver recitato nel thriller d'azione "Atomica Bionda", nei film "Biancaneve e il cacciatore", "Un milione di modi per morire nel West" e nel ruolo della perfida Cipher in più puntate del franchise "Fast and Furious", tra cui "Fast X" del 2023. Ma la carriera dell’attrice, anche fuori dalla Universal, vanta titoli importanti: produttrice e filantropa, vale la pena ricordare il ruolo da Oscar in "Monster", così come i personaggi che ha interpretato in "Bombshell" e "North Country", oltre alla recente partecipazione nella pellicola di George Miller “Furiosa in "Mad Max: Fury Road". Tra i progetti a cui Theron sta attualmente lavorando ci sono un sequel del film d'azione Netflix "The Old Guard" e il thriller "Apex", così come il film di rapina "Two for the Money" per la Apple.





La prossima pellicola di Christopher Nolan è molto attesa dal momento che è il primo progetto del regista britannico dopo il grande successo ottenuto con “Oppenheimer” nel 2023 che gli valse anche l’Oscar per la miglior regia oltre che quello per il miglior film all’ultima edizione degli Academy Award. Per ora, gli ingredienti trapelati finora fanno ben sperare e anche il mistero che avvolge il progetto rende tutto più accattivante.