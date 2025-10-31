Che cosa c'è su Gente? Tutte le anticipazioni sul settimanale che trovate in edicola dal 31 ottobre

Lo showman più travolgente si racconta a Gente - diretto da Umberto Brindani - mostrando il suo nuovo lato da nonno, tra una battuta e l’altra. Come non l’abbiamo mai visto, insomma, tenero ma sempre ironico. «Non ce l’ha proprio, il nome. Lo chiamiamo “Heyy!”», scherza. Il bimbo, oggi 10 mesi, è figlio di Olivia, primogenita di Susanna Biondo, sua moglie. Di cui è innamoratissimo e alla quale, ci dice, «deve molto».

Ormai i preserali durano un sacco, almeno fino alle 21:45 (che a volte si allungano fino alle 22). Così, la prima serata, un tempo siglata circa alle 21:20, slitta di parecchio. A che cosa è dovuto questo cambio di rotta? Il professore Massimo Scaglioni, docente di Storia ed Economia dei media all’Università Cattolica di Milano, parla di un “cambio di abitudini”, tecnicamente detto “effetto stanchezza” nel telespettatore. Insomma, si va a letto più tardi, ma alla Ruota di Gerry e ai Pacchi di De Martino non si rinuncia.

Dallo sfondo sullo smartphone agli spalti con mamma e papà: Laila e Sinner, è amore

Dopo la polemica legata alla rinuncia alla Coppa Davis, Jannik Sinner è volato a Vienna al torneo Atp 500, dove ha vinto in finale contro Zverev. Ma a destare ancora più hype non è tanto il punteggio del numero due al mondo (ancora per poco? ndr.), quanto la presenza, ora fissa, di Laila Hasanovic, la modella che pare avergli rubato il cuore. Dopo averla vista come sfondo sul suo smartphone, la giovane donna è apparsa sugli spalti vicino ai genitori di Sinner. Si fa sul serio, quindi.

Garlasco: che cosa è successo realmente il 13 agosto 2007?

Il caso di cronaca più seguito di sempre sembra non trovare una fine…o forse sì. Per la sentenza di condanna, Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo e in pochi minuti. Però, la super consulente Cristina Cattaneo sta ribaltando completamente quella versione. Nel numero in edicola dal 31 ottobre, tutti i dettagli del nuovo studio, con una ricostruzione precisa di quel maledetto 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara Poggi ha perso la vita.



