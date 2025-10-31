Che cosa c'è su Gente? Tutte le anticipazioni sul settimanale che trovate in edicola dal 31 ottobre

Che cosa c'è su Gente? Tutte le anticipazioni sul settimanale che trovate in edicola dal 31 ottobre

Che cosa c'è su Gente? Tutte le anticipazioni sul settimanale che trovate in edicola dal 31 ottobre

Francesco Fredella

31 ottobre 2025, ore 16:10

Sul numero in edicola venerdì 31 ottobre in copertina Fiorello in modalità nonno con il nipotino dal nome segreto, la prima serata che ritarda “a causa” De Martino-Scotti, Sinner e Laila (è amore!) e tanto altro ancora

Lo showman più travolgente si racconta a Gente - diretto da Umberto Brindani - mostrando il suo nuovo lato da nonno, tra una battuta e l’altra. Come non l’abbiamo mai visto, insomma, tenero ma sempre ironico. «Non ce l’ha proprio, il nome. Lo chiamiamo “Heyy!”», scherza. Il bimbo, oggi 10 mesi, è figlio di Olivia, primogenita di Susanna Biondo, sua moglie. Di cui è innamoratissimo e alla quale, ci dice, «deve molto».

Ormai i preserali durano un sacco, almeno fino alle 21:45 (che a volte si allungano fino alle 22). Così, la prima serata, un tempo siglata circa alle 21:20, slitta di parecchio. A che cosa è dovuto questo cambio di rotta? Il professore Massimo Scaglioni, docente di Storia ed Economia dei media all’Università Cattolica di Milano, parla di un “cambio di abitudini”, tecnicamente detto “effetto stanchezza” nel telespettatore. Insomma, si va a letto più tardi, ma alla Ruota di Gerry e ai Pacchi di De Martino non si rinuncia.

Dallo sfondo sullo smartphone agli spalti con mamma e papà: Laila e Sinner, è amore

Dopo la polemica legata alla rinuncia alla Coppa Davis, Jannik Sinner è volato a Vienna al torneo Atp 500, dove ha vinto in finale contro Zverev. Ma a destare ancora più hype non è tanto il punteggio del numero due al mondo (ancora per poco? ndr.), quanto la presenza, ora fissa, di Laila Hasanovic, la modella che pare avergli rubato il cuore. Dopo averla vista come sfondo sul suo smartphone, la giovane donna è apparsa sugli spalti vicino ai genitori di Sinner. Si fa sul serio, quindi.

Garlasco: che cosa è successo realmente il 13 agosto 2007?

Il caso di cronaca più seguito di sempre sembra non trovare una fine…o forse sì. Per la sentenza di condanna, Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo e in pochi minuti. Però, la super consulente Cristina Cattaneo sta ribaltando completamente quella versione. Nel numero in edicola dal 31 ottobre, tutti i dettagli del nuovo studio, con una ricostruzione precisa di quel maledetto 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara Poggi ha perso la vita. 


Argomenti

Fiorello
Gente
settimanale Gente

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Maradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli

    Maradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli

  • Sanremo giovani, ecco i 24 in gara: solo 2 di loro arriveranno sul palco dell'Ariston

    Sanremo giovani, ecco i 24 in gara: solo 2 di loro arriveranno sul palco dell'Ariston

  • Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

    Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

  • Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

    Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

  • Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto"

    Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto"

  • "Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena

    "Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena

  • Il Natale è alle porte? In Italia 1,7 milioni di persone hanno già addobbato l'albero

    Il Natale è alle porte? In Italia 1,7 milioni di persone hanno già addobbato l'albero

  • Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni)

    Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni)

  • Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

    Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

  • Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

    Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

La Puglia come il Portogallo per i pensionati: la proposta del sindaco di Celenza Valfortore

La Puglia come il Portogallo per i pensionati: la proposta del sindaco di Celenza Valfortore

Massimo Venditti, Primo cittadino del piccolo paese dei Monti Dauni, stasera sarà ospite a "Protagonisti"

"Un prete benedice la città alla guida di una Fiat 500": la storia di Don Dino Martinelli di Lumezzane

"Un prete benedice la città alla guida di una Fiat 500": la storia di Don Dino Martinelli di Lumezzane

"E' la mia prima e unica auto", dice a RTL 102.5. Stasera sarà in collegamento a Protagonisti alle 19.45 circa

Che cosa c’è su Gente in edicola da venerdì 18 luglio? Ecco tutte le anticipazioni

Che cosa c’è su Gente in edicola da venerdì 18 luglio? Ecco tutte le anticipazioni

La cover di questa settimana è dedicata a Jannik Sinner, reduce dal successo di Wimbledon