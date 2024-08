Cinema, incassi: Cattivissimo Me 4 vola alle anteprime. Deadpool & Wolverine scende al secondo posto

Nel nostro paese le cose continuano ad andare molto bene per le sale cinematografiche. Ieri era il giorno delle anteprime per Cattivissimo Me 4, film d’animazione che farà il suo debutto ufficiale il prossimo 21 Agosto, e grazie a queste prime proiezioni il cartoon si è già fatto vedere. Sempre bene la marcia del titolo Marvel Deadpool & Wolverine che ormai viaggia risultati incredibili.





INSIDE OUT 2 SI PREPARA A SUPERARE AVATAR 2

Ieri, il quarto capitolo di Cattivissimo Me ha ottenuto oltre 1.1 milioni di euro e 155.417 ingressi, un grandissimo risultato ottenuto in 465 cinema (gli schermi erano oltre 1.000) tra i quali diverse Arene.

Scende al secondo posto Deadpool & Wolverine che al terzo mercoledì ottiene un ottimo 298 mila euro con 42.252 ingressi, accusando un calo del -62% rispetto a 7 giorni fa. Il totale del film è di 13.2 milioni di euro ed entro venerdì supererà il totale finale di Doctor Strange 2 che nel 2022 ottenne € 13.670.004, posizionandosi al 7° posto tra i maggiori incassi Marvel in Italia dell' MCU.

Buon debutto al terzo posto per Trap con 120.272 euro e 16.394 ingressi in 211 cinema, mentre esordisce al quarto posto Borderlands che ottiene 47.100 euro.

Scende al quinto posto, al suo ottavo mercoledì, Inside Out 2 che arriva al totale complessivo di 44.6 milioni di euro con 6.128.498 spettatori. Entro domenica supererà gli incassi di Avatar la via dell’acqua, diventando il secondo miglior incasso in Italia dal 2020 ad oggi.





LA TOP TEN DI IERI

1. CATTIVISSIMO ME 4 - € 1.115.984 (155.417) - Tot. € 1.116.646 (155.517)

2. DEADPOOL & WOLVERINE - € 298.013 (42.252) - Tot. € 13.231.018 (1.657.442)

3. TRAP - € 120.272 (16.394) - Tot. € 120.272 (16.394)

4. BORDERLANDS - € 47.100 (6.608) - Tot. € 47.100 (6.608)

5. INSIDE OUT 2 - € 45.541 (7.086) - Tot. € 44.600.941 (6.128.498)

6. IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI (RIED.) - € 23.002 (2.707) - Tot. € 536.963 (75.866)

7. MILLER'S GIRL - € 5.856 (949) - Tot. € 137.989 (19.900)

8. IO CAPITANO - € 5.405 (915) - Tot. € 4.946.901 (886.723)

9. TWISTERS - € 4.888 (764) - Tot. € 1.315.200 (179.639)

10. PALAZZINA LAF - € 3.503 (543) - Tot. € 986.486 (162.559)