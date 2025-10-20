Clara a RTL 102.5: “Sto lavorando a delle collaborazioni, che scoprirete nei prossimi live. Sono molto carica!”

Clara è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Uragani”, il suo ultimo singolo. “Uragani”, scritto da Clara stessa con Alessandro La Cava e Federica Abbate e prodotto da Merk & Kremont, è un grido di libertà a cuore aperto, in cui la cantante narra con disarmante onestà e innegabile rabbia di un rapporto in cui ci si attrae tanto quanto ci si distrugge, dove è impossibile trovare un equilibrio fra il desiderio malato di stare insieme e il bisogno di fuggire, portando quindi a una rottura necessaria e catartica. L’atmosfera sonora del singolo è cupa come le emozioni che traspaiono dal testo, senza però rinunciare a una forte vena dance che rende il brano travolgente e irresistibile. Il videoclip, rilasciato il 12 settembre, vede Clara accompagnata dal suo corpo di ballo, che si muove con lei tra scale e cortili, passando dal sole alla pioggia sulle note del brano che si fa sempre più incalzante. «Il videoclip di “Uragani” è stato girato a inizio settembre ed è stato un po’ complicato perché volevo questo getto d’acqua ma non pensavo fosse congelata. L’abbiamo girato verso sera un sacco di volte, io e le ballerine abbiamo sofferto molto in quel momento» scherza Clara ai microfoni di RTL 102.5, raccontando le riprese del videoclip.





I PROSSIMI LIVE

Durante “The Flight”, Clara ha annunciato la sua partecipazione al Gardaland Halloween Party e i suoi prossimi live: «Io sarò una degli ospiti della festa di Gardaland il 31 ottobre. Essendo Halloween, avrò un travestimento: parrucca rosa, abito violetto e dei soldi. È un personaggio di un film, ma non vi svelo altro. In seguito, ci saranno i miei due live: il 28 novembre a Roma e il 30 novembre a Milano. Non vedo l’ora».





PROGETTI FUTURI

«Sto preparando alcune cose. Non vedo l’ora che esca il prossimo singolo, perché sarà un duetto, in cui ho lavorato con un’artista che stimo tantissimo e non penso che i miei fan se lo aspettino. Poi uscirà un’altra canzone a cui sono molto legata e ai live ci saranno canzoni nuove, inedite, e alcuni brani che le persone mi hanno chiesto perché li avevo spoilerati, ma non sono mai usciti. Sono molto carica e gasata» ha svelato Clara in diretta su RTL 102.5.



