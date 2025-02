Clara torna al Festival di Sanremo con “Febbre”: «Il brano che porto a Sanremo è stato un esperimento per andare oltre quelli che pensavo fossero i miei limiti»

Dopo il debutto al Festival nel 2024 con “Diamanti Grezzi”, in seguito alla vittoria di Sanremo Giovani 2023 con “Boulevard”, Clara salirà di nuovo sul palco con una canzone che rappresenta il primo passo verso il suo nuovo progetto artistico e musicale, dal titolo “Febbre”. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Sara Calogiuri, Emanuele Carocci, Jennifer Pressman, Luigi Santarelli e Luca Viscardi, Clara ha rivelato le sue emozioni in vista della prima serata del Festival di Sanremo: «Mi sono portata dietro i Sudoku. Non sono tanta agitata, ho delle belle energie, però fare il Sudoku mi rilassa, mi fa stare tranquilla. L’anno scorso sono stata la prima ad esibirsi, ho aperto il Festival ed è stato bellissimo. Soprattutto per me che arrivavo da Sanremo Giovani, altrimenti sarei stata per ultima magari. È stato un boost anche per la canzone, è arrivata in modo diverso al pubblico». Inoltre, ai microfoni di RTL 102.5, la cantante ha raccontato la nascita e lo sviluppo del brano che porterà sul palco dell’Ariston: «“Febbre” è prodotta da Dardust, un artista con cui sognavo di collaborare da tanto tempo, e avere questa opportunità mi ha aiutato. Il brano l’abbiamo iniziato prima di “Diamanti Grezzi”, ho fatto il primo provino e poi l’ho archiviata, perché avevo quasi paura. Poi l’ho mandata a mio fratello e parlandone con Dardust, lui mi diceva “Devi riprenderla, devi sperimentare, fidati”, così l’abbiamo ripresa in mano, l’abbiamo rivista un sacco di volte, soprattutto le strofe con Federica e Jacopo con cui l’ho scritta. Poco prima che andassero mandate le canzoni per Sanremo, Dardust mi ha detto che aveva visto il film “The Substance” e che voleva aggiungere dei suoni al brano. Ieri abbiamo fatto le prove e sono felicissima». «“Febbre” è stato un esperimento per andare oltre quelli che pensavo fossero i miei limiti, anche perché ci sono tante linee melodiche diverse e generi differenti. Il brano parte con una linea melodica molto classica, con dei violini, poi delle linee urban e si apre nel ritornello. Ci ho messo un po’ anche a introiettarla. Anche durante le prove ho avuto molto calore e affetto dalle persone che c’erano in teatro e non me l’aspettavo, non dò niente per scontato» ha rivelato Clara durante “La famiglia giù al nord”.