Claudio Ranieri: "Voglio tornare in panchina". La Roma resta una ipotesi, Juric stasera si gioca tutto

Il tecnico romano punta ad una Nazionale, ma in caso di esonero del croato potrebbe tornare a sorpresa nella Capitale

Intervistato da Il Corriere della Sera, Claudio Ranieri ha confermato che vorrebbe tornare ad allenare. Alla fine della scorsa stagione, il tecnico 73enne aveva lasciato il Cagliari e annunciato la volontà di fermarsi, dopo una lunga carriera di successi, culminata con il trionfo in Premier League con il Leicester. Ranieri, il futuro in Nazionale (o alla Roma)? "Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti". Nessuna dichiarazione sulla Roma, il club che potrebbe avanzare una proposta irrinunciabile a Ranieri, romano, romanista ed ex allenatore dei giallorossi, per due volte. Juric verso l'esonero? Da giorni e in particolare dopo la sconfitta della Roma contro la Fiorentina, le indiscrezioni raccontano del possibile esonero di Ivan Juric. Il tecnico croato si gioca tutto questa sera, nella gara interna di Serie A contro il Torino. In caso di sconfitta, è molto complicato immaginare che i Friedkin non prendano posizione, allontanando Juric, arrivato circa 40 giorni fa a Trigoria al posto di Daniele De Rossi. L'ex capitano giallorosso è l'altro indiziato per tornare sulla panchina romanista, in caso di licenziamento di Juric. Le liti "violente" con i giocatori Ieri in conferenza stampa l'ex allenatore del Torino ha ammesso che a Firenze ci sono state liti all'interno dello spogliatoio: "Ma è meglio che sia successo. Penso che ci siamo detti la verità con la squadra, magari all'inizio in modo violento, poi più ragionevole. È uscito fuori tutto quello che si era accumulato, ma ora abbiamo indirizzato la barca. Io preferisco lo scontro per andare avanti con la testa pulita, invece che parlarsi dietro". Lo scontro più duro sarebbe stato quello con il vice capitano Mancini, poi i colloqui sono proseguiti anche nei giorni successivi con Cristante, Pellegrini, Ghisolfi e anche la proprietà (in questo momento in California, sede anche della Retexo, società alla quale si appoggia per le decisioni manageriali). Intanto, a poche ore dalla sfida col Toro, arrivano brutte notizie dall'infermeria: il centravanti Dovbyk potrebbe essere costretto a partire dalla panchina, a causa di un problema al ginocchio.

