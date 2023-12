Clima mite per altri tre giorni, ma prepariamoci a un Capodanno freddo. E sulle Alpi arriverà la neve

IL TEPORE DEL NATALE

Ci siamo lasciati alle spalle un Natale decisamente mite e il clima sarà lo stesso per almeno altri due o tre giorni. Sull’Italia infatti continua a restare e a far sentire i suoi effetti il cosiddetto Anticiclone di Natale, una vasta area di aria stabile e calda che sta proteggendo gli stati dell’Europa Meridionale. Fino a venerdì 29 avremo dunque ancora un clima mite, con qualche nebbia al centro nord e sole al sud. Le temperature si aggireranno intorno ai 15 gradi di giorno e di notte difficilmente si scenderà sotto i 7/8 gradi.

IL GELO DI CAPODANNO

A partire da sabato 30 dicembre questa situazione invece è destinata a mutare radicalmente. E’ previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica, che dopo la Francia investirà anche l’Italia portando freddo e precipitazioni prima nelle regioni centro settentrionali, per poi scendere verso le zone meridionali. In montagna, sopra i mille metri di altitudine, le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere nevoso.

COPRIRSI NELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO

Dopo il tepore di Natale, ecco dunque il gelo di Capodanno. Per chi sceglierà di salutare il 2023 e accogliere il 2024 festeggiando in piazza sarà opportuno coprisri bene, perché la notte di San Silvestro non sarà mite come quella di Natale. Le temperature scenderanno in modo piuttosto brusco.