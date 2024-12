Clima: nel 2024 Italia in bilico tra la grande sete e i nubifragi, cosa dice il rapporto Legambiente

Il bilancio che Legambiente traccia per il 2024 per il clima è sicuramente preoccupante. L’Italia appare sempre più sotto scacco della crisi climatica. I segnali sono inequivocabili: siccità prolungata da una parte, esondazioni e piogge intense dall'altro. Nel 2024, e per il terzo anno consecutivo, sono stati oltre 300 gli eventi meteo estremi che hanno colpito la Penisola, arrivando a quota 351. Un numero in costante crescita negli ultimi dieci anni: nel 2024 gli eventi estremi sono stati quasi sei volte più dei 60 del 2015, segnando un +485%.

Emilia Romagna, regione più martoriata

Lo rileva il rapporto di Legambiente, Osservatorio Città Clima. L'Emilia Romagna, la regione più martoriata con 52 eventi estremi che l'hanno colpito, seguita da Lombardia, Sicilia, Veneto e Piemonte. Tra le province svetta al primo posto Bologna con 17 eventi meteo estremi, seguita da Ravenna e Roma entrambe a quota 13, Torino con 12 e Palermo con 11. Tra le grandi città, la Capitale è quella più colpita con 8 eventi meteo estremi, seguita da Genova (7) e Milano (6).