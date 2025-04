Cinque giorni di lutto nazionale per Papa Francesco: ecco cosa significa e come si fermerà l’Italia per ricordare il Pontefice

Il lutto nazionale è un gesto istituzionale e simbolico, privo di effetti concreti sul calendario lavorativo, ma profondamente significativo dal punto di vista sociale e culturale. Le bandiere italiane ed europee vengono issate a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici, si osserva un minuto di silenzio nelle scuole, negli uffici e durante gli eventi ufficiali. Non è prevista la chiusura di scuole o uffici, ma è lasciata libertà alle aziende e agli enti di sospendere le attività per rispetto del lutto.

A stabilire le modalità è una circolare del 2002, che disciplina i casi di lutto nazionale ed esequie di Stato. Il lutto è destinato a commemorare figure di massimo rilievo o eventi di particolare gravità per la nazione.





IL CORDOGLIO ISTITUZIONALE

L’annuncio del lutto è arrivato martedì 22 aprile, il giorno successivo alla scomparsa del Santo Padre. Il governo, su proposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha deciso per cinque giorni di lutto, che culmineranno con le esequie previste sabato 26 aprile alle ore 10 sul Sagrato della Basilica di San Pietro.

Durante questo periodo, tutte le attività ufficiali del governo sono sospese, ad eccezione di quelle legate alla solidarietà o alla beneficenza. I rappresentanti diplomatici italiani e stranieri sono stati invitati a esporre le bandiere a mezz’asta anche all’estero, come segno di rispetto e partecipazione.





LA VITA PUBBLICA

Mentre gli impegni istituzionali vengono rimandati o cancellati, anche il mondo dello sport e della cultura si adegua al clima di raccoglimento. Il governo ha annunciato che sabato 26 aprile non si disputeranno partite di calcio né si terranno eventi sportivi o culturali che non abbiano finalità benefiche.

Le manifestazioni in programma per il 25 aprile, giorno della Liberazione e quest’anno ottantesimo anniversario, si svolgeranno regolarmente, ma in un contesto di maggiore sobrietà, come richiesto dallo stesso ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci.





LO SPORT SI FERMA PER L'ULTIMO SALUTO

Tutte le competizioni sportive in calendario sabato 26 aprile saranno sospese. Tra le partite rinviate figurano big match della Serie A come Inter-Roma e Lazio-Parma, oltre ad appuntamenti della Serie B e della Serie C. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha esteso l’invito a osservare un minuto di silenzio anche nelle gare disputate nel resto della settimana.

Il lutto ha già prodotto uno slittamento delle gare programmate per lunedì 21 aprile, giorno del decesso del Papa, coinvolgendo partite di Serie A come Torino-Udinese e Cagliari-Fiorentina, e tutte le gare della 34ª giornata di Serie B.