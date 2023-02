Colapesce e Dimartino a RTL 102.5: “Splash è un brano che parla del peso delle aspettative. Ci affolliamo di pensieri per non affrontare la vita"

Ieri sera Colapesce e Dimartino si sono esibiti con ‘Splash’ il loro brano in gara al Festival di Sanremo. Dopo il loro esordio con ‘Musica leggerissima’, il duo torna a Sanremo con un brano che conquista subito pubblico e critica. Infatti, nella classifica provvisoria decretata dalla sala stampa, il brano si è classificato al secondo posto dopo ‘Due vite’ di Marco Mengoni.



«Ieri sera è andata bene, abbiamo rilasciato tutte le energie. Salire sul palco e cantare è stata una liberazione. L’ultima volta che siamo stati a Sanremo abbiamo cantato davanti a dei palloncini colorati. Per chi fa il nostro mestiere cantare davanti ad un pubblico è sempre emozionante. Splash è un brano che parla del peso delle aspettative. Ci affolliamo di pensieri per non affrontare la vita», dichiarano.

Stasera Colapesce e Dimartino torneranno sul palco dell’Ariston per la seconda esibizione di ‘Splash’. «Siamo tranquilli e felici. Noi siamo quelli del ‘qui e ora’, meditare ogni giorno è il nostro trucco», concludono.