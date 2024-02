Caso Travolta a Sanremo, la Rai avvia verifiche legali sulle scarpe indossate dall'attore

La Rai ha già avviato verifiche legali sul caso di presunta pubblicità occulta relativo delle scarpe con marchio in evidenza indossate da John Travolta sul palco dell’Ariston, nella seconda serata del Festival di Sanremo. "Il contratto che abbiamo stipulato con Travolta, con la sua agenzia, la società Divina Luna, prevede espressamente l'impegno da parte loro a non inserire in trasmissione e non portare sul palco elementi aventi direttamente o indirettamente valenza pubblicitaria e o promozionale anche con riferimento al vestiario e accessori utilizzati se non da Rai preventivamente autorizzati per iscritto. La Rai ha avviato ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità". Così questa mattina il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, a margine della conferenza stampa del Festival di Sanremo. Quanto alla vigilanza della Rai prima dell'ingresso sul palco di Travolta, Ciannamea ha aggiunto: “Non è affatto facile avvicinarsi fisicamente ad una star come Travolta che si muove accompagnata da diverse persone per motivi di sicurezza". Sulla vicenda che ha per protagonista John Travola, il Codacons ha deciso di presentare un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma, per la possibile fattispecie di truffa aggravata. Ieri l'associazione aveva annunciato di aver presentato un esposto ad Agcom e Antitrust per chiedere una formale indagine su presunti casi di "pubblicità occulta a danno dei telespettatori"..





Coincidenza sul palco di Sanremo

Si parla in queste ore di una coincidenza notata sempre nella seconda serata del Festival di Sanremo. In uno scambio tra Amadeus e la coconduttrice Giorgia si fa rifermento a bollicine rigorosamente italiane prima di un blocco pubblicitario, con all’interno uno spot di un vino con tanto di bollicine. Una casualità che è tornata ad accedere l’attenzione su tutto ciò che viene detto sul palco dell’Ariston. Come ti prepari ad affrontare l’esibizione vocale? Chiede Amadeus all'inizio del dialogo finito sotto i riflettori. Ecco la risposta di Giorgia ”Prendo coraggio con un goccino di bollicina rigorosamente italiana, un goccino". La replica del presentatore e direttore artistico della kermesse canora: ”Ho stappato una bottiglia, ti do un goccino di bollicina rigorosamente italiana, e poi sentirete come canta Giorgia”.