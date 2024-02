Emma a RTL 102.5: “Questo è il Sanremo più bello della mia vita”

Nella quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Emma con Bresh ha proposto un medley dei brani di Tiziano Ferro "Imbranato", "Non me lo so spiegare" e "Sere nere". Ospite di RTL 102.5 la cantante racconta:

«Ieri sera è stato bellissimo, ho fatto festa fino alle cinque di stamattina. Stasera mi divertirò ancora di più, sarà un ringraziamento a tutte le persone che mi stanno supportando, salirò sul palco con tutto il loro amore nel cuore e la gioia negli occhi. Tiziano era felicissimo, è veramente contento del gesto che abbiamo fatto nei suoi confronti. Evviva gli artisti e la musica».

Questo è il quarto Sanremo in gara per Emma dopo le partecipazioni del 2011 (in coppia con i Modà), del 2012 e del 2022. In gara con ‘Apnea’, Emma si prepara alla finale della 74a edizione del Festival della canzone italiana.

«Questo credo che sia il Sanremo più bello della mia vita. Mi sento piena di energia, quando c’è da ballare ballo, non mi fermo»