Sanremo 2024, Clara: “Fortunata e felice di avere Ivana Spagna al mio fianco durante la serata cover”

Clara, vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è tra gli artisti in gara alla 74a edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Diamanti Grezzi”. La canzone, scritta da Clara Soccini, Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione, racconta il tema della ri-scoperta continua e quotidiana di sé stessi, in un messaggio universale che unisce tutte le generazioni.

«È un anno di prime volte, in questi giorni sembra di essere sulle montagne russe. Non do nulla per scontato e cerco di godermi tutto. Sono felice del riscontro che sto avendo, la mia musica sta arrivando al pubblico».

Per la sua prima esperienza sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 9 febbraio, Clara si esibirà con una propria versione di “Il cerchio della vita”, canzone del 1994 estratta dalla colonna sonora del film d’animazione vincitore del premio Oscar “Il re leone”. Per l’occasione, Clara sarà accompagnata sul palco da Ivana Spagna stessa, artista interprete della versione originale italiana, e dal coro voci bianche del Teatro Regio di Torino.

«È una canzona a cui tengo perché mi ricorda della mia infanzia. Crescendo ne ho compreso il significato profondo. Avrò al mio fianco una grande artista, mi sento fortunata e felice»





Testo "Diamanti grezzi" - Clara

(di A. La Cava - C. Soccini - F. Catitti - A. La Cava - C. Soccini Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Starpoint International Milano – Roma)

Siamo caduti più in basso come le cascate

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Dimmelo te se ti piace

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Scendo tra 24 ore

Cerco per strada l’amore

Aspetto uno su un milione

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Cosa c’è da capire

Che forse tradire non è il modo giusto

Fa solo soffrire

Alla fine

Il mare è più bello quando non sta fermo

E ti fa sentire

Meno solo meno solo meno solo

Meno vuoto meno vuoto ma

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Perdiamo tutto

L’amore è una sala slot

Mi gioco tutto

Da quando non ricordi più

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi





Biografia Clara

Clara Soccini, in arte CLARA, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la passione – e talento – che aveva per la musica fin da bambina nel 2020. Dopo una prima collaborazione con l’artista napoletano Nicola Siciliano, pubblica i suoi primi quattro singoli ufficiali. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico e seriale nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3”, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, canzone certificata triplo disco di platino, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. Il 28 aprile è uscito il singolo “Cicatrice”, seguito poi dalle collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain. Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è tra gli artisti in gara al 74° Festival di Sanremo con il suo inedito “Diamanti Grezzi” e da febbraio vestirà nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di “Mare Fuori”, per la quale ha scritto l’inedito “Ragazzi Fuori”, canzone che sarà contenuta nel suo album d’esordio, “PRIMO”, fuori il 16 febbraio. A marzo la cantautrice sarà per la prima volta in tour nei club d’Italia.