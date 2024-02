Vince il Festival di Sanremo 2024 Angelina Mango con ‘La noia’

Un trionfo, con 'La noia' è Angelina Mango ad aggiudicarsi la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Al secondo posto Geolier, terzo Annalisa, quarto posto per Ghali e al quinto Irama. E’ stata una gara appassionante, uno show che sarà ricordato per molto tempo, segnato dalla fine dell’epoca Amadeus alla guida della direzione artistica e alla conduzione della kermesse e che lascia un’eredità pesante, in termini di successo, ascolti e gradimento, a chi verrà dopo di lui.

LA CLASSIFICA DEFINITIVA DAL 6/O AL 30/O POSTO

Questa la classifica definitiva del 74/o festival di Sanremo: Mahmood, Loredana Bertè, Il Volo, Alessandra Amoroso, Alfa, Gazzelle, Il Tre, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, The Kolors, Mr.Rain, Santi Francesi, Negramaro, Dargen D'Amico, Ricchi e Poveri, BigMama, Rose Villain, Clara, Renga Nek, Maninni, La Sad, BNKR44, Sangiovanni, Fred De Palma.

LA CRONACA DELLA FINALE



La finale di Sanremo si è aperta con l'inno nazionale suonato sul palco dalla banda musicale dell'esercito. Amadeus ha rivelato la classifica provvisoria che vede sul podio Geolier, Angelina e Annalisa. Il pubblico del teatro Ariston ha contestato la classifica che vede Geolier in testa. "Capisco e fa parte della storia di Sanremo. Un po' è come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, prego di applaudire e anche di esprimere disappunto ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e 30 i cantanti in gara" è stato l'invito di Amadeus. Nelle orecchie di tutti risuona ancora la selva di fischi che ha accolto la vittoria di Geolier nella serata delle cover. Amadeus ha portato sul palco il dramma delle foibe. L'orchestra ha suona 'Io che amo solo te' di Sergio Endrigo, esule nel 1947 con la madre “Un dramma vissuto da tanti connazionali. Le milizie di Tito misero in atto una strage di massa. Nelle foibe è morta una quantità incredibile di persone. Una delle pagine più tragiche della storia" ha detto il direttore artistico. Il primo ospite della serata Tananai, dal Suzuki stage, ha infiammato (di nuovo) il pubblico con ‘Tango’. Poi è stata la volta di Roberto Bolle, torso nudo, pantaloni neri, ha ballato su una pedana rotonda accompagnato dal corpo di ballo del Bejart Ballet di Losanna incantando il pubblico in sala e a casa. Ghali sale sul palco con il suo amico alieno, Rich Ciolino. "Stop al genocidio" è il messaggio che l'artista lancia alla fine della sua esibizione con “Casa mia” facendo finta che a suggerirlo sia stato l'alieno. Esibizione con caduta sulle scale nel finale della sua “La noia” per Angelina Mango, lei si è risollevata con un sorriso e nel frattempo il pubblico le ha riservato una standing ovation, tra le acclamazioni. Fiorello ha scherzato con Amadeus “Se succedeva a uno di noi, garantiti tre mesi di ricovero in ospedale”. "Dedico questo Sanremo al mio papà che mi ha lanciato su questo palco, avevo 10 anni. Voglio promettergli che resterò su questo palco fino a quando avrò fiato in corpo". E' la dedica che Emma fa dal palco dell'Ariston per ricordare suo padre scomparso nel 2022. Mr.Rain, che l'anno scorso fu terzo al festival di Sanremo con Supereroi e quest'anno è tornato con Due Altalene. Prima di lasciare il palco ho depositato il suo mazzo di fiori su uno dei due posti dell'altalena posizionata sul palco dedicandolo "a tutte le persone che sentono il vuoto dentro". In ordine sparso poi Dargen D'amico bacia Mara Venier e i La Sad si fanno il tatuaggio ''Grazie Ama'', da Big Mama l'appello contro ogni discriminazione. Ultima super ospite a sorpresa, del Festival, Lazza. con "Cento messaggi".

TELEVOTO IN TILT



A Sanremo è tempo del verdetto finale, atteso a notte fonda dopo una maratona che vede sul palco tutti e trenta gli artisti in gara. L'attenzione è altissima: il record del televoto causa subito difficoltà a smaltire il traffico degli sms. "Sta arrivando una quantità di televoto mai vista, è record di televoto. Se trovate difficoltà non vi preoccupate stanno smaltendo il traffico" le parole di Amadeus con cui ha rassicurato sulla regolarità del voto da casa. A metà gara arrivano anche le parole Fabrizio Casinelli, direttore dell'ufficio stampa Rai, "ll televoto sta funzionando regolarmente: abbiamo parlato con referenti di Telecom presenti qui e con i notai. C'è una valanga di voti che vengono regolarmente acquisiti, ma non arriva il messaggio di conferma. Data la mole di preferenze, la priorità è data all'acquisizione dei voti stessi" ha spiegato in sala stampa a Sanremo.

CODACONS, MOLTE SEGNALAZIONI, MONITORIAMO SITUAZIONE TELEVOTO

Il Codacons, da sempre contrario al sistema del televoto, sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024. L’associazione dei consumatori, in seguito alle anomalie sul sistema di televoto segnalate anche da centinaia di utenti sui social e confermate da alcuni artisti in gara attraverso video sui social, afferma di attendere gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche, e se saranno confermati disservizi o irregolarità si dicono pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l' annullamento dell'intera classifica finale di Sanremo 2024.

LUCA ARGENTERO, IL DOC RINGRAZIA IL PERSONALE SANITARIO

"Grazie a chi nei momenti del buio la luce la accende. Medici, infermieri, operatori sanitari". Il 'Doc' più amato d'Italia, Luca Argentero, protagonista dell'omonima fiction di successo della Rai ospite sul palco dell'Ariston conversa con Amadeus e coglie l'occasione per ricordare la classe medica italiana. "Ho capito molte più cose facendo questo lavoro -ha detto l'attore torinese- Sono orgoglioso di vivere in un paese con questa classe medica. Io ne ho incontrato medici così".