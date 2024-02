Russell Crowe superospite a Sanremo, Scatenate l'inferno, poi suona con la sua band

Sessant'anni il prossimo 7 aprile, l'interprete di "A Beautiful Mind" e "Master & Commander", Russell Crowe ha sempre coltivato la passione per la musica, infatti, nella conferenza stampa che ha anticipato di poche ore la sua esibizione in qualità di superospite al Festival di Sanremo con la sua band, The Gentlemen Barbers, ha detto: "A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 anni ho inciso il primo disco. Se mi si chiedeva qual era il mio mestiere, non avevo dubbi, il musicista. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c'è da molto prima". Per lui si è trattato di un ritorno al festival dove era già stato ospite d'onore nel 2001, nell'edizione condotta da Raffaella Carrà. L'attore arrivava sull'onda del successo del Gladiatore, filma che gli è valso l'Oscar come miglior attore protagonista.





L'amore per l'Italia

"Ho sempre subito una fascinazione verso l'Italia. Da adulto ho cercato di tornare a questo legame iniziato con il Gladiatore fino a scoprire che avevo antenati dall'Italia da parte di mia madre. Mi è stato allora chiaro che c'era una ragione dietro questa forte connessione che sentivo: il legame di sangue". ha detto Russell Crowe arrivando al teatro Ariston, prima dell'esibizione sul palco in qualità di Superospite al Festival di Sanremo, orgoglioso delle sue origini e non nel ruolo di attore, ma in quello di musicista con la sua band Gentlemen Barbers per annunciare i suoi concerti estivi nel nostro Paese tra giugno e luglio. Oggi il sindaco di Ascoli Piceno ha consegnato le chiavi della città all’attore.





L'esibizione

L'attore e cantante si è esibito sul palco dell'Ariston con la sua band The Gentlemen Barbers con "let the light shine". “Da giovane era più difficile uscire dal personaggio, tornava a casa con me. Da grande ho imparato a proteggermi, grazie all’esperienza”. ha detto sul palco dell'Ariston Russell Crowe. Se Travolta ha ballato sui suoi classici "Grease e la febbre del sabato sera", a Russell è stato chiesto di pronunciare in italiano: "Al mio segnale scatenate l’inferno". Non ci ha pensato due volte ed ecco la frase celebre del Gladiatore dalla voce profonda del diretto protagonista, scatenando l’applauso della platea. Il momento dlel'ironia arriva quando Teresa Mannino sale sul palco e allora, Crowe la chiama con un “Teresa Teresa Teresa”. L'attrice chiede allora se anche lui ha un parente italano, malgrado il cognome Crowe, non sia proprio italiano come Di Caprio, e lui risponde: “Come Travolta” scatenando risate generali. E guardando il pubblico scandisce il labiale: "What that fuck".