L’esordio di BigMama a Sanremo: “Sul palco dell’Ariston porto tutte le mie sfaccettature"

Testo - "La rabbia non ti basta" - BigMama

(di M. L. Lazzerini - M. Mammone - E. Botta - E. Brun Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Tuttomoltobenegrazie/ Pluggers/Oyez!/BMG Rights Management Italy Milano - Padova - Brescia – Milano)

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire





Biografia BigMama

BigMama sarà protagonista della 74esima edizione del Festival di Sanremo, confermandosi come una delle giovani realtà più interessanti del paese. Nome d’arte di Marianna Mammone, BigMama nasce nel 2000 ad Avellino e vive in un piccolissimo paese di provincia, prima di arrivare nel 2019 a Milano. Rapper, tra le novità più talentuose del panorama musicale italiano, da subito si afferma per i suoi testi schietti che sensibilizzano e colpiscono l’ascoltatore con flow e giochi di parole estremi, che vanno sempre sempre dritti al punto. Canta di discriminazioni, omofobia, autolesionismo, sempre in maniera personale, tracciando un percorso nuovo dove spicca il coraggio di mettersi a nudo davanti al pubblico, senza vittimismi, ma con forte personalità, mostrando con audacia quelle cicatrici che l’hanno ispirata e che racconta nelle sue canzoni. Un messaggio che arriva chiaro anche dalla scelta del suo nome: in slang 'BigMama' indica una donna forte, a capo di un movimento. Nome che diventa subito il suo alter ego artistico. Ispirata da Missy Elliott, Lauryn Hill ma anche Lisa 'Left Eye' Lopes (voce delle TLC) e Lizzo, BigMama si avvicina al mondo del rap nel 2013 quando inizia a scrivere i primi testi e a registrarli nella sua cameretta. La prima canzone, “Charlotte”, arriva proprio a 13 anni, al termine di una giornata difficile, poi pubblicata nel 2016. Nel 2019, dopo il trasferimento a Milano, presenta su tutte le piattaforme streaming alcuni potenti freestyle che confermano il suo talento e catalizzano l’attenzione, e nel 2020 arriva la firma con l’etichetta Pluggers e la scelta da parte di Red Bull di inserire il suo nome nella lista dei migliori artisti rap da tenere d’occhio. Da qui è un rapido crescendo: in chiusura 2021 BigMama è protagonista su LiveNow, in diretta streaming, mentre il 2022 inizia con la campagna #voceallostile di Zalando, che la vede interpretare il brano di caterina Caselli “Nessuno mi può giudicare”, e il suo volto finisce sui cartelloni pubblicitari più importanti di Milano. Ad aprile 2022 esce il suo primo EP “Next Big Thing”, una dimostrazione di tutto il suo carattere forte che le ha permesso di superare le prove più difficili. Il primo maggio sale sul palco del Concertone di Roma e conquista tutti con un discorso sul body positivity criticando il bullismo di cui è stata vittima in prima persona. Durante l’estate dello stesso anno BigMama è protagonista del suo primo tour, venti date in giro per l’Italia nelle quali ha messo in mostra tutto il suo talento e il suo carisma sopra un palco. Partecipa a Sanremo 2023 come ospite nella serata dei duetti con una performance iconica di “American Woman” insieme ad Elodie e il 24 febbraio pubblica il suo nuovo singolo “Ma che hit” prodotto da Damiank a cui segue la canzone tutta da ballare “Bloody Mary” prodotta dagli ITACA. Dopo esser finita sui cartelloni di Times Square a New York in collaborazione con Spotify, BigMama è pronta ad infiammare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2024.