Mark Ambor presenta "Rockwood" a RTL 102.5: "Ho chiamato il mio album come il parco in cui andavo da bambino con i miei amici; volevo che fosse una fuga per chiunque lo ascolti".

“Rockwood” è l’album di debutto di Mark Ambor, composto da 12 tracce che rappresentano un autentico viaggio musicale, in cui l’artista riversa la solarità della sua anima nel panorama musicale contemporaneo. L’album è stato interamente scritto e prodotto da Ambor nella sua casa d'infanzia, situata vicino alla Rockwood State Forest, una riserva naturale nella contea di Westchester negli Stati Uniti d’America, dove la sua carriera ha mosso i primi passi.

«Rockwood è un parco in cui fuggivo con i miei amici quando eravamo piccoli. Siamo cresciuti lì. È un posto dove puoi andare a guardare i tramonti e le albe, dove fare picnic, circondato da tanta natura. È un luogo dove puoi scappare e dove, per un momento, ti scrolli di dosso il peso del mondo. Casa, per me, è un posto molto importante, e se ho reso giustizia a questo album, sarà quella fuga per chiunque lo ascolti. È per questo che ho deciso di chiamare così questo album», racconta Mark Ambor.

Cantautore, produttore e polistrumentista, Ambor ha conquistato le classifiche internazionali grazie al singolo "Belong Together", una hit inclusa nell’album che lo ha lanciato nel panorama musicale globale. Quarta traccia del nuovo progetto, "Belong Together" riesce a evocare un mix di conforto e gioia, mentre il ritornello spensierato l’ha già consacrata come una potenziale canzone dell’estate. Dopo averla intonata in diretta negli studi di RTL 102.5 a Cologno Monzese, Ambor racconta: «'Belong Together' non è dedicata a una persona specifica. Molti pensano che sia dedicata a una fidanzata, ma non è così, perché sono single. È dedicata a me stesso, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi vogliono bene».

IL TOUR DI MARK AMBOR FARA’ TAPPA IN ITALIA NEL 2025

Dopo aver registrato il tutto esaurito con l'Extensive Tour 2024 in Nord America, Mark Ambor si prepara a conquistare anche l'Europa nel 2025. Con date già sold out nel Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna e nuove date aggiunte a Londra, l'artista statunitense continua a raccogliere consensi. Anche l’Italia lo attende con entusiasmo: la sua prima esibizione nel nostro Paese è prevista il 6 maggio 2025 ai Magazzini Generali di Milano.

«Non vedo l’ora di suonare in Italia, sarà molto divertente. Metà del tour sarà in Nord America e l’altra metà in Europa. Ci siamo presi qualche pausa, ma in realtà i biglietti sono andati subito sold out», conclude.