New Hit di RTL 102.5: tutti i nuovi successi in rotazione da questa settimana!

Come ogni settimana entrano in rotazione tanti nuovi successi.

LIGABUE, JOVANOTTI, PIERO PELÙ: "IL MIO NOME È MAI PIU' (1999-2024)" DA OGGI IN ONDA SU RTL 102.5

A 25 anni dall’uscita del singolo “Il mio nome è mai più” di LIGA/JOVA/PELÙ, esce una nuova edizione contenente, oltre alla versione originale del brano e alla versione strumentale, un nuovo adattamento 2024 prodotta da Federico Nardelli e mixato da Pino Pinaxa Pischetola e Federico Nardelli. Federico Nardelli: batteria, basso, chitarre e tastiere e Feyzi Brera: violino e viola. Questa nuova edizione esce in più formati: VINYL-CD (Vinyl Replica) e, PER LA PRIMA VOLTA su vinile. Oggi, proprio come allora, tutti i proventi commerciali del disco verranno devoluti a Emergency e destinati alla realizzazione di vari progetti umanitari.

OLLY, ANGELINA MANGO, JVLI: IN RADIO IL SINGOLO “PER DUE COME NOI”

Dopo il successo di “Devastante”, esce venerdì 6 settembre Per due come noi, un nuovo singolo di Olly che lo vede per la prima volta collaborare con la cantautrice Angelina Mango. Il brano, scritto a quattro mani da Olly e Angelina Mango e prodotto dai due artisti insieme a JVLI, è una collaborazione importante nata in maniera spontanea da un rapporto di stima reciproca tra i giovanissimi artisti ed è stato altrettanto naturale fare di questo brano, che parla di vita a due, un duetto. “Per due come noi” parla di relazioni e della complessità dei rapporti che tutti noi viviamo, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche incontri brevi e casuali; di come si cresca e si cambi quando ci si deve confrontare con una persona diversa da noi nelle piccole cose, che sono però specchio di divergenze più grandi. Il brano è al tempo stesso consapevolezza e accettazione del fatto che ogni rapporto umano è irripetibile e unico ma anche di come pur vivendo il più forte dei sentimenti a volte questo non basti per tenere unite due persone.

“MYLOVE!”: IL NUOVO SINGOLO DI SIXPM CON ROSE VILLAIN, ERNIA E SLF

Dopo il successo del suo singolo di debutto “PUTA” con Ghali e Guè, certificato disco d’Oro, il producer multiplatino Sixpm è pronto a tornare insieme a Rose Villain, Ernia e al collettivo partenopeo SLF con il nuovo singolo “MYLOVE!” (Capitol Records Italy). Per il suo ritorno ufficiale, il producer che ha collaborato con artisti come Jovanotti, Elisa, Negramaro, Guè, Annalisa, Tony Effe, tra gli altri, sceglie di chiamare al suo fianco Rose Villan, che quest’anno ha collezionato importantissimi traguardi insieme a un tour completamente sold out, Ernia, rapper centrale della scena italiana, e la crew SLF, formata da MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade e Vale Lambo - una tra le più forti nel nostro Paese - in grado di unire l’eredità hip hop napoletana del passato a creatività e innovazione. “MYLOVE!” si sviluppa su una linea di basso travolgente, con un ritmo inaspettato: una strofa rap old school di Ernia, che abbraccia più generazioni, si fonde alla perfezione con il ritornello pop di Rose Villain e con le strofe in napoletano del collettivo partenopeo SLF.

TANANAI TORNA CON NUOVA MUSICA: “RAGNI” È IL NUOVO SINGOLO

Dopo un’estate da protagonista con uno dei brani più amati della stagione, Tananai torna a pubblicare nuova musica: “Ragni”, il suo nuovo singolo, è da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Prodotto da Tananai e Davide Simonetta, “Ragni” si apre con l’arpeggio del pianoforte che accompagna l’intero brano, una ballad dal tono dolceamaro, una richiesta e dichiarazione d’amore ma anche la promessa di migliorare e imparare dai propri errori. “Ragni” rappresenta il secondo tassello del nuovo percorso artistico di Tananai, iniziato con il successo di “Veleno” (disco di platino) e della hit dell’estate “Storie Brevi” insieme ad Annalisa (disco di platino) – vincitore del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – che proseguirà con altre grandi novità musicali che vedranno poi la propria realizzazione live con il “Tananai Live 2024” nei palasport italiani.

TEDUA FEAT. ANNALISA: DA OGGI IN RADIO “BEATRICE”, BRANO ESTRATTO DA “PARADISO – LA DIVINA COMMEDIA DELUXE”

Da oggi su RTL 102.5, “Beatrice”, il singolo di Tedua feat. Annalisa – già disco di platino – estratto dall’album “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”. “Beatrice”, che fin dalla sua pubblicazione ha ricevuto grande approvazione da parte del pubblico, si collega il tema stesso dell’album, collegandosi a doppio filo con la donna amata da Dante. Il botta e risposta tra le due voci di Tedua e Annalisa che si intersecano per tutta la canzone racconta un amore che ormai sta per finire, una storia che ha rischiato di compromettere le parti coinvolte, con rimorsi e rimpianti di entrambi. Tedua si conferma come uno dei nomi più forti della scena musicale attuale: il suo album “La Divina Commedia” è certificato sei volte disco di platino, certificazione che conferma il successo dell’album, di cui il 24 maggio è uscita la seconda parte “Paradiso - La Divina Commedia Deluxe”, che ha debuttato #1 nella classifica degli album, e #1 nella classifica dei cd, vinili e musicassette.