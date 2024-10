Ghali presenta il nuovo singolo “Niente Panico” a RTL 102.5: «Questo brano è come una preghiera, ogni volta che lo ascolto mi tranquillizza e mi dà speranza»

Uscito l'11 ottobre per Warner Music Italy, "Niente Panico" è l'ultimo singolo di Ghali, un brano intimo e profondo che l'artista stesso ha definito il più importante della sua vita. Ospite a RTL 102.5, Ghali ha raccontato quanto questo pezzo rappresenti un momento cruciale del suo percorso personale e artistico, sottolineando il suo significato speciale in questa fase della sua esistenza: «Negli ultimi due anni ho attraversato diversi periodi di panico, ho vissuto molti momenti difficili. Questo brano ha fatto da filo conduttore, come se fosse una preghiera, una cura, che ogni volta mi tranquillizzava e mi dava sempre più speranza. Nella mia carriera mi è già capitato altre volte di provare questa sensazione con alcuni brani. Ho detto: "Ok, il panico lo sento, anche se è di sottofondo, nonostante le persone postino foto ridendo e facendo feste, questo panico lo sento". In effetti, ciò che stiamo vivendo, le notizie che ci arrivano, siamo tutti consapevoli di cosa sta succedendo nel mondo. Questo brano mi sembrava la cosa più giusta nel momento giusto. Dà speranza, fa riflettere, emoziona, e riesco a vederci luce».

“NIENTE PANICO”, IL NUOVO SINGOLO DI GHALI

“Niente Panico” è un dialogo intimo e profondo rivolto non solo a sé stesso ma a tutta la sua generazione, ed è un brano per ricordare di non avere timore, trasmettendo un messaggio di forza e resilienza. Il brano diventa un promemoria personale e collettivo, un invito a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili. In diretta durante The Flight, Ghali racconta: «Il testo è talmente ricco di concetti e immagini che faccio fatica a spiegarlo. La cosa che più mi sorprende è che, dopo alcuni anni di carriera musicale, sono riuscito a tirare fuori qualcosa che mi curasse, come se avessi appena iniziato a fare musica, come i miei testi degli inizi. C’è stato un bellissimo riscontro perché le persone si ritrovano molto in questo brano. Nonostante il testo sia complesso, riesce a toccare molte persone, e questo mi fa tanto piacere».

Un viaggio lungo oltre due anni per un brano che ha attraversato tante fasi della vita dell’artista, scritto e composto a distanza di mesi, frase per frase in giro per il mondo e arricchito via via da nuove esperienze e suggestioni, riflesso di una crescita importante, vissuta sulla propria pelle. «Non pensavamo di uscire con questo brano adesso, poi sono successe tante cose. Sono tornato in studio e, mentre ascoltavo il pezzo durante questo periodo, mi faceva talmente bene, mi tranquillizzava così tanto, che ho capito che il brano con cui avevo in mente d’uscire prima non rispecchiava il mio stato d’animo. Quindi abbiamo cambiato idea e abbiamo deciso di uscire con questo».

IL VIDEOCLIP DEL BRANO CON LA REGIA DEI FRATELLI D’INNOCENZO

Per raccontare in immagini un brano così significativo per Ghali ed entrare con forza nella dimensione intimista di “Niente Panico”, dall’11 ottobre è online anche il videoclip, diretto e girato da due eccellenze italiane nel mondo, i Fratelli D'Innocenzo.

GHALI - LIVE 2024

Dal 26 ottobre Ghali porterà la sua musica e tutto il suo mondo nei principali palasport italiani con GHALI - LIVE 2024. In partenza da Vigevano, il tour - prodotto da Vivo Concerti - proseguirà con due date sold out all’Unipol Forum di Milano (il 28 e 29 ottobre), dove Ghali farà ritorno a sei anni esatti dal suo primo Forum. A novembre GHALI - LIVE 2024 toccherà le città di Firenze, Roma (sold out), Bologna e Napoli, per poi “tornare a casa” per l’ultimo live, il 15 novembre @ Unipol Forum di Milano.

Qui tutte le date del tour:

Sabato 26 ottobre 2024 – Vigevano, PalaElachem – Data Zero

Lunedì 28 ottobre 2024 – Milano, Unipol Forum - SOLD OUT

Martedì 29 ottobre 2024 – Milano, Unipol Forum - SOLD OUT

Lunedì 4 novembre 2024 – Firenze, Mandela Forum

Mercoledì 6 novembre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport - SOLD OUT

Domenica 10 novembre 2024 – Bologna, Unipol Arena

Martedì 12 novembre 2024 – Napoli, Palapartenope

Venerdì 15 novembre 2024 – Milano, Unipol Forum