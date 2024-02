Continua la protesta degli agricoltori in Italia, nei prossimi giorni la mobilitazione verso Roma

La protesta degli agricoltori contro le politiche europee, che secondo loro metterebbero a rischio l’intero sistema primario procede anche in Italia. C’è attesa per la mobilitazione verso Roma, uno dei leader della protesta ha affermato che domani verrà resa nota la data della mobilitazione. "La protesta si farà", ha aggiunto, precisando che il luogo "è da concordare con le Forze dell'ordine," e non si esaurirà in un giorno, domani sera daremo la data". Queste le parole che il leader della rivolta degli agricoltori, Danilo Calvani, ha rilasciato all'Ansa. A Roma "ci sarà una prima protesta", nella quale sono previsti solo gli agricoltori e non i mezzi. "Quelli arriveranno in seguito". Le proteste intanto “continuano in tutta Italia, da nord a sud -ha aggiunto- e sono previste per quasi tutta la settimana”. I trattori si sono mossi questa mattina anche a Pavia, dopo aver toccato nei giorni scorsi Voghera e Casteggio. Oltre 500 mezzi agricoli sono partiti da una zona periferica della città per raggiungere poi zone più centrali. Poche le proteste per i disagi alla circolazione, molti di più gli applausi di solidarietà. "Chiediamo ad Amadeus se ci può ospitare a Sanremo, così possiamo raccontare le nostre ragioni, pacifiche ma chiare". Così invece gli agricoltori dal presidio di Orte, dove da giorni stanno manifestando nei pressi del casello autostradale.





LE PAROLE DEL MINISTRO SANTANCHE' E DEL PRESDENTE DELLA LOBARDIA FONTANA

Gli agricoltori che protestano con i trattori "non stanno protestando contro il governo, ma contro l'Europa, dove il ministro Lollobrigida ha sempre combattuto anche prima di essere ministro". Lo ha sottolineato la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine dell'apertura della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano. "Noi lo abbiamo detto, e il ministro è stato molto chiaro, siamo dalla loro parte - ha aggiunto -. Dobbiamo assolutamente ridiscutere la Pac, bisogna stare in Europa e far capire che gli agricoltori stanno facendo un lavoro molto importante e vanno aiutati. Non combattuti, come spesso sta facendo l'Europa con delle norme sbagliate". "Noi siamo sempre a loro fianco. Siamo consapevoli che delle norme europee vanno contro di loro". Queste invece, le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Noi sosteniamo da sempre la nostra agricoltura, di grande qualità, unica nel suo genere e che quindi ha bisogno di un'ulteriore vicinanza - ha concluso -. È chiaro che più la situazione si protrarrà e più potranno esserci delle difficoltà. Ma io sono convinto che i lombardi le affronteranno con la stessa determinazione di sempre".