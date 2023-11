Controlli dei Nas nelle mense scolastiche, irregolare 1 cucina su 4: scoperti anche insetti ed escrementi di topo

Nell’ultimo mese i Carabinieri dei Nas hanno condotto accertamenti nelle mense scolastiche italiane, riscontrando una realtà fatta di cucine sporche, cibi mal conservati e pasti preparati non rispettando le norme igieniche. In alcuni casi, inoltre, è stata rilevata anche la presenza di insetti ed escrementi di topo. I controlli sono scattati per un migliaio di aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati: le ditte controllate sono 257, pari al 27% del totale. Irregolarità sono state riscontrate in 1 mensa su 4.

CUCINE SEQUESTRARE E VIOLAZIONI, LE SCOPERTE DEI NAS

Tredici le cucine sequestrate, 361 invece sono le violazioni penali e amministrative sanzionate dal Comando Carabinieri per la tutela alla salute, di concerto con il Ministero della Salute. Le indagini hanno riguardato i servizi di ristorazione e delle imprese di catering che si occupano della gestione delle mense presso gli istituti scolastici. Complessivamente sono oltre 700 i chili di derrate alimentari (comprensive di carni, formaggi, pane, pasta e acqua minerale) sequestrati dai Nas: gli alimenti erano scaduti, custoditi in ambienti inadeguati o non tracciabili. La maggior parte delle irregolarità ha invece riguardato carenze strutturali e gestionali nella preparazione dei pasti e l’omessa comunicazione della presenza di eventuali allergeni.