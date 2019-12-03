Cop25, Greta Thunberg approdata a Lisbona

Redazione Web

03 dicembre 2019, ore 10:00 , agg. alle 17:08

L’attivista svedese ha attraversato l’Atlantico sul catamarano Le Vagabonde

La giovane attivista ambientale svedese Greta Thunberg ha annunciato questa mattina sui propri social network di essere approdata a Lisbona. Greta ha attraversato l'Atlantico sul catamarano Le Vagabonde, a bordo del quale le ha dato un passaggio una coppia australiana, influencer su YouTube, con un bambino di 11 mesi. L’attivista ha pubblicato in mattinata una foto di Cabo da Roca, il punto più occidentale d’Europa, con la didascalia “Land ahoy!”. Greta aveva attraversato l'oceano in barca la prima volta per andare al vertice sul clima delle Nazioni Unite a New York a settembre. Nel pomeriggio dovrebbe essere invece alla Cop25, l'incontro delle Nazioni Unite sul clima che si tiene a Madrid fino al 13 dicembre.​

cop25
greta
lisbona
thunberg

