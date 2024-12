Coppa Italia, al via gli ottavi di finale: oggi in campo Bologna-Monza e Milan-Sassuolo

Oggi, martedì 3 dicembre 2024, torna in campo la Coppa Italia. Questa settimana sono in programma i primi quattro ottavi di finale. Oggi alle 18.30 scenderanno in campo Bologna e Monza, mentre in serata, con calcio di inizio alle 21.00, sarà la volta di Milan-Sassuolo.

Bologna-Monza

Milan-Sassuolo

Coppa Italia, ottavi di finale: le altre partite

La squadra di Vincenzo Italiano sta vivendo un periodo particolarmente fortunato, dopo un inizio di stagione non semplice. I rossoblu, infatti, in campionato hanno gli stessi punti di un anno fa, giocando però anche in Champions League. Il tecnico potrebbe cambiare la coppia di centrali difensivi e in mezzo può fare riposare Freuler. Gli ospiti, allenati da Alessandro Nesta, cercheranno l'impresa, anche se il focus resta la Serie A: il penultimo posto in classifica non lascia tranquilla la squadra che oggi sarà priva dell'ex Daniel Maldini, a riposo precauzionalmente per via di un affaticamento. In attacco potrebbero giocare Petagna e Maric. Al rientro Sensi, in mediana. La vincente di Bologna-Monza affronterà ai quarti una tra Atalanta e Cesena."Dobbiamo essere ambiziosi e se vogliamo andare in finale, che deve essere il nostro obiettivo, serve vincere contro il Sassuolo. Lo consideriamo un avversario di Serie A". Queste parole pronunciate alla vigilia del match di stasera da Paulo Fonseca lasciano poco spazio alle interpretazioni. Leao partirà dal primo minuto, così come Abraham. Il turnover coinvolgerà Maignan (al suo posto tra i pali ci sarà Sportiello), ma anche Pulisic e Gabbia. Il Sassuolo, primo in classifica in Serie B e con il chiarissimo obiettivo di tornare da subito nel massimo campionato, stasera non avrà dal primo minuto Domenico Berardi, che per i tifosi neroverdi è molto più che un semplice tesserato del club (e che quasi sicuramente sarà tra i protagonisti della sessione invernale di calciomercato). A guidare l'attacco sarà Mulattieri. La vincente di Milan-Sassuolo affronterà nei quarti di finale una tra Roma e Sampdoria.

Domani, mercoledì 4 dicembre, alle 21.00 si giocherà il derby toscano Fiorentina-Empoli (con i viola convinti a scendere in campo da Edoardo Bove, che resta in ospedale per accertamenti dopo il malore di domenica pomeriggio). Giovedì 5 dicembre, invece, è in programma il big match Lazio-Napoli, con calcio di inizio alle ore 21.00.