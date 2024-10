Crotone, un poliziotto spara ed uccide un giovane che avrebbe reagito al termine di un inseguimento

Tutto è iniziato a Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, quando un poliziotto fuori servizio e’ stato urtato da un’auto con a bordo padre e figlio. Per cercare di fermare il mezzo che gli aveva rotto uno specchietto, l’agente ha iniziato un inseguimento. Arrivati a Crotone, nel quartiere Lamparano, davanti alla casa dei due, padre e figlio sono scesi e hanno aggredito l’agente, che, durante la colluttazione, prima ha usato uno sfollagente e poi ha sparato, uccidendo il giovane, Francesco Chimirri, di professione pizzaiolo, molto conosciuto sui social. Il poliziotto, a questo punto, ha subito un tentativo di linciaggio da parte dei parenti della vittima. E’ stato colpito con calci e pugni e un bastone, anche mentre il 118 lo stava soccorrendo. L’uomo e’ ora ricoverato in ospedale a Crotone in gravissime condizioni