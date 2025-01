Da oggi il via ai saldi in quasi tutta Italia, in Valle d'Aosta sono iniziati il 2, in Alto Adige scatteranno l'8 Photo Credit: agenziafotogramma.it

Saldi invernali al via oggi, praticamente in tutta Italia, in concomitanza con il Ponte dell'Epifania . Dureranno otto settimane, anche non necessariamente consecutive. Sono già iniziati, giovedì scorso, nella sola Valle d'Aosta. Mercoledì prossimo, invece, scatteranno in Alto Adige. Secondo un sondaggio "Ipsos Confesercenti", riportato dall'agenzia "Ansa", saranno otto milioni gli italiani che approfitteranno dei sconti per acquistare, in particolare, abbigliamento e calzature . Stando ai calcoli fatti, la cifra minima che si spenderà sarà, in media, di 218 euro . Sensibilmente più alta, fino a 238 euro, per la fascia di età tra i 35 e i 65 anni, e, più bassa, 176 euro, per gli under 35.





