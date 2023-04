Da Pg atti per eventuale riapertura caso strage Erba. La difesa di Olindo e Rosa, intercettazioni e testimonianze inedite e non prese in considerazione

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

La possibilità di riaprire il caso della strage di Erba è ora nelle mani del Procuratore generale e dell’avvocato generale di Milano. La richiesta di revisione, più volte già tentata dalla difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, già condannati in via definitiva per i fatti che risalgono al 2006, si basa su intercettazioni e testimonianze che sarebbero inedite e non prese in considerazione, in base a quanto sostiene il legale. Olindo e Rosa sono stati riconosciuti colpevoli dell'omicidio - a colpi di coltello e spranga, per motivi legati a liti di vicinato - di Raffaella Castagna, del figlio di 2 anni Youssef, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini. Unico sopravvissuto Mario Frigerio, marito di Cherubini, testimone diretto dell'eccidio. L'appartamento in via Diaz, dopo la strage, fu anche dato alle fiamme. Ai magistrati spetta decidere sulla base della relazione depositata dal Pg di Milano sulla revisione del processo.

LA MOSSA DEL PG

Il sostituto Pg di Milano Cuno Tarfusser ha depositato presso il Procuratore generale Francesca Nanni e all'Avvocato generale Lucilla Tontodonati una relazione, redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa, per l'eventuale riapertura del caso sulla strage di Erba. In particolare, la relazione del Pg dovrà essere valutata dal procuratore Nanni e dal suo 'braccio destro' Tontodonati, alle quali spetta la decisione finale se unire - o meno - la loro richiesta all'istanza di revisione del processo che i difensori di Olindo e Rosa, sono in procinto di presentare a Brescia. La richiesta di revisione, più volte già tentata dalla difesa della coppia rappresentata dal legale Fabio Schembri, si basa su intercettazioni e testimonianze che sarebbero inedite e non prese in considerazione, in base a quanto sostiene il legale. Adesso, la relazione del Pg consegnata sul tavolo del procuratore Nanni e di Tontodonati, sarà da loro esaminata. Alla fine dovranno decidere se appoggiare, con la loro richiesta congiunta, l'istanza di revisione del processo formulata dalla difesa.