Dal Giappone l’evoluzione robotica del gatto

Dal Giappone l’”evoluzione” robotica del gatto

Dal Giappone l’”evoluzione” robotica del gatto

Redazione Web

12 ottobre 2017, ore 07:00 , agg. alle 09:15

Sembra un cuscino con la coda

Dal Giappone ecco l’ennesima trovata tecnologica che farà discutere: arriva l'animale domestico in versione 2.0.Si chiama Qoobo ed è un surrogato del gatto: ha l’aspetto (decisamente inquietante) di un cuscino con la coda, che si muove quando si accarezza. Due versioni disponibili, in pelo sintetico grigio o marrone. La compagnia creatrice intende lanciare l'oggetto su una piattaforma di crowdfunding entro la fine dell'anno. Il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai cento dollari.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

    Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

  • Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

    Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

  • Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

    Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

  • Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

    Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

  • Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

    Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

  • Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

    Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

  • Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

    Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

  • Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

    Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

  • Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

    Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

Confesercenti pubblica i risultati di un rapporto sullo stato del commercio, i piccoli chiudono ma aumenta la superficie commerciale complessiva è aumentata del 7%, perché crescono i grandi centri commerciali

Concistoro straordinario in Vaticano, Leone ai cardinali: "Qui per aiutarci e soprattutto aiutare il Papa"

Concistoro straordinario in Vaticano, Leone ai cardinali: "Qui per aiutarci e soprattutto aiutare il Papa"

Il Papa pranza insieme ai cardinali. Nel pomeriggio riprenderanno i lavori sino alle 19. Al termine, la conferenza stampa

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

Più di cinquemila le persone che si sono messe in fila. La bara sotto il palco, nell'aria le note delle sue canzoni più famose. I funerali si terranno domani pomeriggio