Dal Giappone l’”evoluzione” robotica del gatto

Sembra un cuscino con la coda

Dal Giappone ecco l’ennesima trovata tecnologica che farà discutere: arriva l'animale domestico in versione 2.0.Si chiama Qoobo ed è un surrogato del gatto: ha l’aspetto (decisamente inquietante) di un cuscino con la coda, che si muove quando si accarezza. Due versioni disponibili, in pelo sintetico grigio o marrone. La compagnia creatrice intende lanciare l'oggetto su una piattaforma di crowdfunding entro la fine dell'anno. Il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai cento dollari.

