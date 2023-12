A Natale boom di regali per gli animali domestici, previsto un giro d'affari di 800 milioni di euro

Sono quasi 20 milioni gli italiani che possiedono animali in casa . Secondo l'ultimo Rapporto Eurispes, citato dall'Adn Kronos, l'animale domestico per eccellenza in Italia rimane il cane (42%) con il gatto che in questo caso, al posto che scappare, insegue (34%). Durante l'anno la spesa mensile media dei padroni per i pet si aggira tra i 31 e 100 euro e riguarda soprattutto le uscite legate alla salute e all'alimentazione di tutti i giorni. La media delle spese è costante, o addirittura in alcuni casi si alza, nel mese di dicembre quando sta per arrivare Natale. Per i single, che in Italia oggi sono 8,5 milioni, la presenza di un animale in casa ha una funzione quasi terapeutica e una valenza ancor più affettiva. In questi giorni c'è chi è alla ricerca del regalo perfetto per il partner, ma anche chi non vede l'ora di rendere felice il proprio animale con un nuovo cappottino, un guinzaglio interattivo, un collare o una cuccia personalizzati, un giochino tra i più moderni per i pet.





La spesa destinata a Natale

Secondo il sito web specializzato Wamiz nel 2019 la spesa destinata al regalo di Natale per il proprio animale era sotto ai 10 euro soltanto per l'11% degli italiani. La percentuale cresceva fino al 35% dei padroni per una spesa tra i 10 e i 30 euro per poi precipitare nuovamente al 15% per chi ne destinava tra i 30 e i 50. Il dato sorprendente della ricerca riguardava la spesa tra i 50 e i 200 euro: un italiano con animale domestico su quattro, il 24%, si dichiarava disposto a spendere fino a 200 euro per premiare il proprio compagno di vita con un regalo da mettere sotto l'albero . La nota rivista di adv e marketing spot and web ha stimato che il giro d'affari dei regali di Natale per cani e gatti si aggiri sugli 800 milioni di euro .