Fermato un 17enne per la morte di Maria Campai, a Viadana, il giovane e la vittima si sarebbero conosciuti sul web

L'incontro con un ragazzo conosciuto sul web, che l'ha convinta a raggiungerlo nel suo paese, a Viadana, in provincia di Mantova, è stato fatale per Maria Campai, una donna di 42 anni, di origine rumena, trovata morta in un giardino di una villetta abbandonata , dopo sette giorni di ricerche . E' questa la ricostruzione, secondo quanto riportato dall'agenzia "Ansa", che ha portato i carabinieri a fermare, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere della donna, un 17enne che vive in paese, con l'accusa di omicidio.





La prima ricostruzione dell'omicidio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe conosciuto la vittima su internet , convincendola a incontrarlo nella sua abitazione, in centro a Viadana. I due avrebbero avuto un rapporto sessuale e poi lui, per motivi che gli inquirenti non hanno ancora chiarito, l'avrebbe uccisa. Il ragazzo avrebbe colpito la donna alla testa con violenza, causandole ferite gravissime . Non è stato accertato se il presunto assassino abbia anche tentato di soffocarla per toglierle la vita. Successivamente il cadavere sarebbe stato portato, sembra a braccia, nel rudere di una villetta abbandonata, in un luogo dove difficilmente potesse essere visto.





La vittima era scomparsa da venerdì scorso