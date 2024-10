In Veneto i funerali di Sammy Basso, il biologo e scrittore è morto sabato sera a causa di un malore improvviso

Una folla commossa, migliaia di persone, forse 5mila, ha preso parte, in Veneto, ai funerali di Sammy Basso , il biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, una rara malattia che provoca un invecchiamento precoce. L'ultimo saluto è stato dato nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Tutti, come ha riportato anche l'agenzia di stampa "Ansa", si sono chiusi in un rispettoso silenzio all'arrivo del feretro. Molti i simboli per ricordare il giovane ricercatore, in una giornata che è stata una celebrazione della vita di Sammy e non della sua morte. Una festa di colori, come lui aveva dato disposizione di organizzare . Ai funerali era presente, tra gli altri, anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.





Testa dura, ma cuore grande