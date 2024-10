Calcio. Sulla vicenda curve il Ct dell'Italia Luciano Spalletti punzecchia Simone Inzaghi

Le dichiarazioni alla Rai del Commissario Tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, sulla vicenda curve e ultras, che stanno tenendo nel mondo del calcio, hanno letteralmente spiazzato l'Inter e l'allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi , che sono stati chiamati in causa, seppur non esplicitamente, dal tecnico toscano. Proprio Spalletti, a domanda precisa sul caso ha affermato: " Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, ma so anche riattaccare il telefono ". "Non mi è mai successo, durante la mia lunga carriera", ha aggiunto Spalletti, "che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose (n.d.r. avere più biglietti per partite così importanti) e per questo l'ho trovata una cosa molto nuova, che mi ha sorpreso. Non so quali siano stati i rapporti precedenti tra loro, se uno non lo conosci penso sia difficile poter scambiarci delle parole". A tanti queste frasi sono sembrate avere nel mirino, chiaramente, la società nerazzurra, suo ex club dal 2017 al 2019, e a Simone Inzaghi che era stato intercettato dagli inquirenti della Procura di Milano, mentre era a telefono con un capo ultras della Curva Nord di San Siro. L'argomento della conversazione tra i due, lo ripetiamo, era stata la richiesta, da parte del tifoso, di un maggior numero di biglietti per la finale di Champions League del 2023 contro il Manchester City. L'allenatore dei nerazzurri, lo ricordiamo, mercoledì scorso, è stato ascoltato in Procura, come persona informata sui fatti.





Grande stupore in casa Inter