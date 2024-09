Questa mattina, a Palermo, i funerali di Totò Schillaci. A Messina lutto cittadino e un minuto di silenzio

Questa mattina la città di Palermo darà l'ultimo saluto a Totò Schillaci morto mercoledì, all'età di 59 anni, a causa di un tumore al colon . La cerimonia funebre, che inizierà alle 11.30, si svolgerà nella cattedrale del capoluogo siciliano. Previste migliaia di persone, molti colleghi calciatori, ma anche tanta gente comune per rendere omaggio al campione delle Notti Magiche dei mondiali di Italia '90. A Messina il sindaco, Federico Basile, ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino e disposto un minuto di silenzio in tutti gli edifici pubblici, nei quali, tra l'altro, ci sarà la bandiera a mezz'asta.





Folla anche ieri alla camera ardente