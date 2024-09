Oggi Ornella Vanoni compie 90 anni, domani compleanno e stessa età per Gino Paoli

" Oggi io compio 90 anni e voi potete pensare che io sono triste e invece no, io mi sento come ieri quindi non è cambiato niente": così Ornella Vanoni in un videomessaggio sui social postato nel giorno del suo compleanno. "I o voglio ringraziare tutti, abbracciarvi tutti , tutti quelli che mi hanno seguita, che mi hanno anche amata, per quello che facevo, per le mie canzoni, per la mia voce. Adesso è uscito un nuovo disco, riarrangiato, spero che vi piaccia, è moderno come si dice''. '' Davvero io devo ringraziarvi con il cuore, perché è con il cuore che voi mi date la forza di essere come sono , buffa, triste, allegra, drammatica, sono tante cose come tutti, vado su, vado giù", ha scherzato la grande Ornella, "quando sono su vi do un bacio immenso con tutto il mio cuore''.





Una delle artiste con la carriera più longeva

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre del 1934. E' considerata una delle più brave e dotate interpreti della musica leggera italiana, con la carriera artistica più longeva : è in attività dal 1956. Ha inciso 61 album per oltre 55 milioni di euro di dischi venduti. Ha partecipato a 8 edizioni del Festival di Sanremo. E' l'unica artista ad aver vinto due Premi Tenco. Di lei si potrebbe parlare per ore e si potrebbero scrivere libri e libri . Tantissime le canzoni che ha portato al successo e, anche qui, l'elenco sarebbe lunghissimo da stilare: Sapore di sale, Che cosa c'è, Domani è un altro giorno, L'appuntamento, Dettagli, Tristezza per favore va via, Una ragione in più, Vai Valentina, Senza fine...solo per citarne alcune.





Il sodalizio artistico e sentimentale con Gino Paoli