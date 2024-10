Calcio. In Serie A il Napoli capolista allunga in classifica, ora i punti sulla seconda, la Juventus, sono quattro

Il Napoli di Antonio Conte, contro il Como, allo stadio Diego Armando Maradona, ha ottenuto, ieri, il sesto risultato positivo consecutivo. Di Mc Tominay, Lukaku e Neres le reti degli azzurri che hanno, in condominio con il Milan, l'attacco più prolifico della Serie A, a quota 14 realizzazioni. Di Strefezza, invece, il gol dei lariani. I partenopei conserveranno per tutta la sosta il primato provvisorio in classifica che li vede davanti alla Juventus, con quattro punti di vantaggio . Gli uomini di Thiago Motta domani, a ora di pranzo, ospiteranno il Cagliari. I campani, pur non giocando benissimo, hanno confermato di essere una squadra solida in difesa, con un centrocampo che pochi allenatori possono schierare e con molte soluzioni in attacco, comprese quelle legate agli inserimenti dei centrocampisti, vedi Mc Tominay. David Neres, poi, a referto sempre con assist o reti, sembra essere tornato quello apprezzato all'Ajax. Citazione doverosa anche per il Como. La formazione di Cesc Fabregas gioca un bel calcio e ha giovani che, sicuramente, crescendo, faranno la differenza . Nell'altro anticipo di ieri, nella settima giornata, Venezia sconfitto, in trasferta, 2-1, nel derby veneto contro il Verona. I lagunari di Eusebio Di Francesco erano anche passati in vantaggio, salvo poi subire la rimonta dei veronesi, anche a causa di un autogol.





Oggi tre anticipi in Serie A

Sabato, quello di oggi, che ha in programma altre tre gare . Si partirà, alle 15, con Udinese-Lecce che metterà di fronte i friulani rivelazione e i pugliesi che, al momento, sono terzultimi in classifica. Alle 18 il fischio d'inizio di Atalanta-Genoa . I bergamaschi cercano continuità in campionato dopo le ottime prestazioni in Europa, in Champions League. I liguri di Alberto Gilardino, invece, provano a migliorare la propria classifica, al momento deficitaria, anche se il campo di Bergamo non sembra quello più facile per portare via punti. Alle 20.45, infine, a San Siro, Inter-Torino . I nerazzurri, altalenanti in Serie A e decisamente più convincenti in Europa, puntano a una nuova vittoria dopo quella di Udine. I granata di Paolo Vanoli sono reduci da due sconfitte interne consecutive, in Coppa Italia contro l'Empoli e in campionato con la Lazio.