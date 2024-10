Dopo più di 20 anni riapre la scuola dell’infanzia delle Isole Tremiti: maestra di 64 anni accetta l’incarico

La scuola dell’infanzia delle Isole Tremiti era chiusa dal 2003, prima perché non c’erano abbastanza alunni e poi per defezione degli insegnati. Ora però la situazione è cambiata. Dopo la rinuncia di due colleghe, la maestra Michela Liuzzi, 64 anni, ha accettato l’incarico. L’insegnate, precaria di Apricena (Foggia), ha permesso la riapertura della scuola dell’infanzia chiusa da vent’anni. Il suo commento è stato: “Sono tanto felice di essere qui, ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa”.

SCUOLA CHIUSA DAL 2003

L’anno scolastico inizia, per la scuola dell’infanzia della Isole Tremiti, con due settimane di ritardo rispetto alle altre scuole della regione. L’istituto era chiuso dal 2003 perché non c’erano abbastanza alunni. Quest’anno invece c’era la possibilità di una riapertura perché gli iscritti erano sette, ma ha rischiato di non riaprire per mancanza di docenti.

L’avvio delle lezioni era previsto per il 16 settembre ma nessuna insegnante era disponibile, prima della maestra Michela Liuzzi in due hanno rifiutato l’incarico. Tra le ipotesi del rifiuto il viaggio in traghetto da affrontare per raggiungere la scuola.

L’ACCOGLIENZA

"Sono tanto felice di essere qui alle Tremiti. Ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa dalle famiglie dei miei alunni. Sono consapevole non sarà facile, anche perché, a un soffio dalla pensione, con tanti comuni presenti in provincia di Foggia, l'arcipelago delle Tremiti mi terrà più spesso lontana da casa. Ma ho accettato questa nuova sfida, perché amo insegnare e amo i bambini". Queste le parole della maestra Michela.

"Accogliamo con entusiasmo la nuova insegnante. La riapertura della scuola segna un nuovo capitolo pieno di energia positiva", ha commentato il sindaco Annalisa Lisci. Il benvenuto alla maestra Michela è arrivato anche dai social, la pagina della Riserva Marina Isole Tremiti le ha dedicato un post: "Per le nostre Isole è un grande giorno, il momento in cui tornare a pulsare e dare vigore al progetto didattico che vedrà protagonisti sette bambini non costretti a emigrare per andare a scuola, per fare loro un diritto sacrosanto. Grazie, maestra Michela: con noi ti troverai bene. Siamo gente semplice e ospitale, ti sentirai a casa, coinvolta e protagonista. Ti affidiamo i piccoli tremitesi, siamo sicuri che sono in buone mani".