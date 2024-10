Lionel Messi incorona l'interista Lautaro Martinez: "E' da Pallone d'Oro !!"

Leo Messi ha incoronato l'interista Lautaro Martinez e lo ha proposto per il Pallone d'Oro : "Ha avuto un anno spettacolare", ha detto Messi, "ha fatto gol in finale ed è stato capocannoniere in Coppa America. Merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro". Il campione argentino non ha usato giri di parole e ha candidato il suo connazionale all'Inter per la vittoria finale del prestigioso premio che verrà consegnato da France Football. Le parole della "pulce", come viene chiamato, affettuosamente, dai tifosi Messi, sono arrivate al fischio finale della partita di qualificazione per i Mondiali del 2026 dell'Argentina contro la Bolivia, terminata con un inequivocabile 6-0 per la Nazionale di Buenos Aires, e nella quale Messi ha messo a segno una tripletta e fornito due assist e anche Lautaro ha scritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Martinez, comunque, è nella lista dei 30 giocatori in corsa per aggiudicarsi l'edizione 2024 del Pallone d'Oro.





L'assegnazione lunedì 28 ottobre