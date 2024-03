Oggi è la prima Giornata Nazionale delle Università che resteranno aperte al pubblico, con eventi e incontri

Oggi è la Giornata Nazionale delle Università . In un gesto significativo, come riporta l'agenzia Ansa, le sedi universitarie, compresi i complessi monumentali che le ospitano in diverse città italiane, incontreranno i cittadini. Sono stati organizzati eventi aperti al pubblico , che includono momenti di incontro, workshop e dibattiti, offrendo un'opportunità unica di partecipazione. "Università Svelate" vuole essere un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università e osservarla da dentro . Dall'interno di aule, cortili, biblioteche, musei e laboratori.





L'Università è di tutti