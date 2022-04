Dal Grande Fratello alla radiovisione: Manila Nazzaro co-conduttrice su RTL 102.5

Dopo l'esperienza al GF Vip, durata sei mesi, Manila Nazzaro si racconterà ai microfoni della prima radiovisione italiana parlando anche del suo ultimo libro, che s'intitola: "Cintura rosa di sopravvivenza". Si tratta di un'autobiografia che nasce dall'esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che si sono ritrovate catapultate in una vita piena di ombre e solitudine.





La Nazzaro, pugliese doc, viene eletta Miss Italia nel 1999. Ad incoronarla donna più bella dell'anno è il grande Alberto Sordi nel corso di una serata indimenticabile, condotta da Fabrizio Frizzi. Da quel momento, la Nazzaro si trasferisce nella Capitale ed inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo dimostrando a tutti di aver un grande talento. Partecipa a numerosi programmi Rai - come "Mezzogiorno in famiglia" (in veste di inviata e poi conduttrice) - e Mediaset. Nel 2017 l'arrivo nella grande famiglia di RTL 102.5.