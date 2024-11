Dal romanzo alla serie: è uscita oggi su Netflix Adorazione, ispirata all’omonimo romanzo di Alice Urciuolo

Oggi, 20 novembre, esce su Netflix la serie TV “Adorazione”, la serie a tema mistery ambientata nella bellissima Sabaudia, litorale della provincia romana. Sei episodi di un teen drama che raccontano la storia di un gruppo di ragazzi e ragazze adolescenti durante un’estate che cambierà per sempre le loro vite.

L’adattamento è stato realizzato sotto la direzione di Stefano Modini mentre la serie è prodotta da Picomedia. Un racconto realistico della nuova generazione che diventa quindi testimonianza della ricerca di risposte ma soprattutto di un’identità propria.

L’amore, la perdita e la ricerca di sé sono i temi principali, non dimenticando riflessioni importanti sulla ribellione e la vergogna.

LA TRAMA E IL CAST

Ambientato tra Sabaudia e Latina, Adorazione racconta l’estate di un gruppo di adolescenti che cambia per sempre per colpa di un fatto inaspettato: una notte, appena finita la scuola Elena, una ragazza sedicenne con una voglia matta di fuggire, scompare. Ogni membro del gruppo ha un legame con Elena e potrebbe nascondere un indizio potenzialmente utile per ritrovare la ragazza. Inizia così un viaggio tra sospetti e rivelazioni che porterà ognuno di loro a fare i conti con la verità.

Il cast è formato da moltissimi attori emergenti, quasi tutti alle prime armi, ma anche personaggi già conosciuti dal grande pubblico come Federico Russo, Ilenia Pastorelli e la cantante Noemi.

LA MUSICA

La parte musicale è ben curata, infatti, la presenza di Noemi al debutto da attrice non è l’unica sorpresa, Fabri Fibra è autore e compositore della colonna sonora. “Adorazione”, il nuovo singolo del rapper prende il nome proprio dalla serie, è scritto con parole crude ed immediate e sottolinea efficacemente tutte le emozioni vissute dai protagonisti della serie.

Un’altra presenza molto importante dal punto di vista musicale è Madame, che con il suo brano inedito “Ghost Town”, rende inconfondibile il tutto.