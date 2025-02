Damme 'Na Mano, ecco il significato del brano con cui Tony Effe partecipa a Sanremo 2025

Una lettera di scuse ma anche una dichiarazione d’amore alla città di Roma. Ecco il significato di “Damme ‘Na Mano”, brano con cui Tony Effe partecipa alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

DAMME ‘NA MANO, IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE

Scritta da Tony Effe, Davide Petrella e Diego Vincenzo Vettraino, “Damme ‘Na Mano” è un omaggio alla Capitale, in cui il trapper è nato e cresciuto, sotto forma di stornello.

Con echi alla Califano e la citazione a Roma nun fa la stupida sta sera, il brano nasce come una lettera d’amore alla Città, descritta attraverso una donna dalla bellezza irresistibile e dal fascino eterno.

Cantata in dialetto romano, con un’operazione che ricorda la “I p’ me, tu p’ te” che lo scorso anno valse il secondo posto a Geolier, “con questa canzone rendo omaggio alla città che mi ha dato tutto. Mi rivolgo a lei come se fosse una donna di cui sono innamorato”, ha raccontato l’artista.

DAMME ‘NA MANO, ROMA AL CENTRO DEL BRANO

“Il titolo della mia canzone Damme ’na mano è romano, e il mio accento romano io lo sento. I mie amici mi criticavano ‘ma che sei diventato milanese, ma come parli’, dato che vivo in quella città da diverso tempo. Questa canzone è uno scusarmi verso Roma per averla tra virgolette lasciata, racconto il mio amore per Roma, come fosse una donna. Ci tenevo a parlare della mia città”. Quasi si giustifica Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, per la scelta di portare la tradizione e il dialetto romano sul palco dell’Ariston. E non a caso: quando a farlo lo scorso anno fu Geolier, che presentò al Festival un testo in napoletano, fu travolto dalle critiche.