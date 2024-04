Dan Reynolds a RTL 102.5: "Eyes Closed è come un 'restart button', dà il via a una nuova era per gli Imagine Dragons”

Dan Reynolds è stato ospite su RTL 102.5 insieme a Cecilia Songini e Giulia Abbiati. Durante "Password 2.0", il frontman degli Imagine Dragons ha presentato in diretta in radiovisione il nuovo e tanto atteso singolo "Eyes Closed", che rappresenta il ritorno sulle scene e anticipa il prossimo progetto discografico del gruppo, vincitore ai Grammy Awards e che ha accumulato 240 miliardi di stream totali e venduto 98 milioni di dischi nel mondo, raggiungendo solo nel territorio italiano la cifra record di 48 Dischi Platino e 5 Dischi Oro.

Ospite su RTL 102.5, in collegamento dalla sua casa di Los Angeles, Dan Reynolds ha commentato: «Possiamo parlare di una nuova era per gli Imagine Dragons; questo brano dà il via al nuovo album. Se dovessi definirlo, faccio fatica: è la prima volta che ne parlo, ma se dovessi usare una metafora, la definirei un ‘restart button’, ossia un bottone con cui ricominci tutto daccapo. Quando ero giovane e volevo ricominciare e rimettere a posto i file della mia vita, tiravo fuori un pezzo di carta e scrivevo gli obiettivi, le cose che mi piacevano e non mi piacevano di me, e lo firmavo, come per dire ‘riparto da questo punto’, faccio un riassunto e ricomincio. Se dovessi definire questa canzone, è come quel foglio che scrivevo da bambino».

“Eyes Closed” è un inno futuristico che fonde elementi della musica alternative, rap, elettronica e rock. La produzione musicale offre un contrasto perfetto con un testo privo di scuse e compromessi.

«Al liceo ho attraversato un periodo difficile in cui mi sentivo perso. La musica è sempre stata per me un punto di riferimento a cui aggrapparmi, e l'ho fatto sempre con grande naturalezza; questo si avverte anche in questa canzone», conclude.