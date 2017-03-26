David di Donatello cresce l'attesa per le premiazioni

26 marzo 2017, ore 07:00

Alessandro Cattelan conduce lo show, prevista una speciale esibizione musicale di Manuel Agnelli e attesi grandi ospiti a sorpresa

Si avvicina il grande momento della cerimonia di premiazione della 61esima edizione dei David di Donatello, lo storico premio dell'Accademia del Cinema Italiano. La kermesse, di cui Sky firma la seconda edizione, sarà trasmessa in diretta dagli Studios di Roma lunedì 27 marzo e  sarà condotta anche quest’anno da Alessandro Cattelan.  La premiazione sarà punteggiata da contributi, ospiti a sorpresa e qualche omaggio, oltre ad una speciale esibizione musicale di Manuel Agnelli, uno dei presenter di questa edizione. Oltre a lui infatti Cattelan inviterà a salire sul palco tanti artisti e le personalità più apprezzate del panorama cinematografico italiano, nel ruolo di presenter: a loro l’onore di annunciare il vincitore per ciascuna categoria e di consegnare l’ambita statuetta. Tra questi, Claudio Amendola, Manuel Agnelli, Valerio Aprea, Luca Argentero, Alessandro Bertolazzi, Valeria Bilello, Ninni Bruschetta, Maccio Capatonda, Marco D'Amore, Stella Egitto, Stefano Fresi, Eleonora  Giovanardi, Alessandro Infascelli, David Lang, Lorenzo Lavia, Valentina Lodovini, Gabriele Mainetti, Gabriele Muccino, Gabriella Pescucci, Eva Riccobono, Claudio Santamaria, Kasia Smutniak, Giuseppe Tornatore, Jasmine Trinca, Carlo Verdone.
Arrivano alla serata con il più alto numero di candidature complessive (17) Indivisibili di Edoardo De Angelis e La pazza gioia di Paolo Virzì, seguiti daVeloce come il vento di Matteo Rovere, con 16.Anche quest'anno la cinquina del Miglior Film e quella della Miglior Regia hanno un’esatta corrispondenza nella composizione: Fai bei sogni diMarco Bellocchio, Fiore di Claudio Giovannesi,Indivisibili di Edoardo De Angelis, La pazza gioia diPaolo Virzì, Veloce come il vento di Matteo Rovere. Doppia candidatura per Valerio Mastandrea, come Miglior Attore Protagonista per Fai bei sogni e Miglior Attore Non Protagonista per Fiore. Tra le sfide più attese quella per la categoria Miglior Attrice Protagonista, che vede in lizza sia Micaela Ramazzotti che Valeria Bruni Tedeschi, le protagoniste del film di Paolo Virzì. 

L’evento live sarà trasmesso dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, sul canale dedicato Sky Cinema David di Donatello HD (canale 304), Sky Uno HD, Sky Arte HD e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La diretta della premiazione sarà preceduta alle 20.50 dal red carpet, visibile su Sky Cinema Uno HD, Sky Cinema David di Donatello HD, Sky Arte HD, in compagnia di Francesco Castelnuovo che commenterà l’arrivo degli ospiti in compagnia di Filippa Lagerback. 

