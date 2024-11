Dawson's creek, la star della serie tv James Van Der Beek ha il cancro: "Sto bene, mi sento forte"

"Mi sento bene, sono ottimista"

Il messaggio social di Van Der Beek

Dawson's Creek, serie tv icona di una generazione

James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, ha un cancro all'intestino. L'attore, che nella popolare serie tv cult degli anni Novanta-Duemila (all'epoca si chiamavano telefilm) interpretava il protagonista Dawson Leery, lo ha confermato in un'intervista a People.Quarantasette anni compiuti lo scorso marzo, Van Der Beek ha detto di essere "ottimista" e di sentirsi bene", nonostante la diagnosi. Ecco le dichiarazioni dell'attore del Connecticut che recentemente è apparso in un episodio di Walker, il reboot di Walker, Texas Ranger, sulla rete statunitense The CW, e apparirà in un film originale di Tubi che uscirà il 29 novembre: "Ho un cancro al colon-retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia incredibile famiglia, c'è motivo di ottimismo e mi sento bene”. L'attore e la moglie Kimberly Van Der Beek hanno sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.In un post pubblicato su Instagram, Van Der Beek ha comunicato la notizia con queste parole: "'È cancro...'. Ogni anno, circa 2 miliardi di persone nel mondo ricevono questa diagnosi. E io sono una di loro. Non esiste un manuale su come annunciare queste cose, ma avevo pianificato di parlarne a lungo con la rivista People prossimamente... per sensibilizzare e raccontare la mia storia a modo mio. Tuttavia, questo piano ha dovuto essere modificato stamattina presto, quando mi è stato comunicato che un tabloid stava per diffondere la notizia. Finora ho affrontato tutto questo in privato, sottoponendomi a trattamenti e concentrandomi sulla mia salute generale con più attenzione che mai. Sono in una buona condizione e mi sento forte. È stata una sorta di iniziazione, e vi racconterò di più quando sarò pronto. Mi scuso con tutte le persone della mia vita a cui avevo pianificato di dirlo personalmente. Nulla di questo processo è avvenuto secondo i miei tempi... Ma si va avanti, prendendo ogni sorpresa come un segnale che ci guida verso un destino più grande di quello che avremmo scoperto senza l’intervento divino. Sappiate che la mia famiglia ed io apprezziamo profondamente tutto l’affetto e il supporto".Dawson's Creek è una serie tv che ha rappresentato un'intera generazione, portando in scena storie quotidiane di adolescenti, tra amori, eccessi, dinamiche famigliari e sociali. La vicenda del protagonista Dawson è strettamente legata a quella della protagonista femminile, Joey Potter, interpretata da Katie Holmes. A completare l'immancabile triangolo amoroso, l'amico del cuore di Dawson, Pacey Witter (Joshua Jackson).