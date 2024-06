Delitto di Pescara, per i due sedicenni fermati gli inquirenti parlano di "assenza di empatia" Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Lui rantolava, loro infierivano. È il decreto di fermo per i due presunti assassini, due sedicenni, a ricostruire la morte di Thomas Christopher Luciani, diciassettenne di Rosciano ucciso domenica pomeriggio. Il gruppo si era incontrato alla Stazione di Pescara, poi si era diretto verso il Parco Baden Powell. Qui le coltellate, quindici sferrate da uno dei due giovani, dieci dall'altro. Poi calci, sputi quando la vittima era già a terra, una sigaretta spenta sul volto. Infine il bagno al mare, in gruppo, senza chiamare i soccorsi o denunciare nulla alle autorità, ma anzi facendo battute sulle condizioni in cui era stato ridotto il coetaneo.





"ASSENZA DI EMPATIA"

Dettagli agghiaccianti, che hanno portato gli inquirenti a parlare di” e di "ha raccontato uno dei ragazzi che ha assistito al delitto, alla base del quale ci sarebbe un piccolo debito di droga, circa 250 euro. "ha affermato il giovane, aggiungendo che "





LE PAROLE DELLA NONNA

ha detto la nonna di Thomas Luciani al Tgr Abruzzo.. Poi la speranza: