Un ciclista di 70 anni è stato investito e ucciso da un mezzo pesante a Monza, nei pressi della Villa Reale

Un ciclista di 70 anni, investito e trascinato per 50 metri è morto in viale Cesare Battisti all'incrocio con via Dante, morendo sul colpo davanti alla Villa Reale La tragedia è avvenuta a Monza , nella mattinata di venerdì 18 aprile pochi minuti prima delle 12. Dopo le ricerche, l'uomo alla guida del mezzo pesante è stato fermato e interrogato. Non è dato sapere se sia accorto dell’impatto, quello che è trapelato è che sottoposto ad alcoltest è risultato negativo, mentre sono in corso altri esami e accertamenti.

Il mezzo immediatamente identiìficato

Dopo le ricerche, l'uomo alla guida del mezzo è stato fermato. Una questione di pochi istanti. Il ciclista che procedeva affiancato ad un autoarticolato in viale Battisti - per cause ancora da accertare - è stato arrotato dal mezzo e trascinato insieme alla sua bicicletta per oltre 500 metri, in direzione della Villa Reale, una zona, già tristemente nota per altri incidenti stradali mortali. Alla guida dell'autoarticolato c'era un conducente di 48 anni residente in Brianza, che - dopo l'impatto - ha proseguito la marcia sul proprio mezzo in direzione Biassono.I testimoni hanno fornito agli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, elementi che - insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza - hanno consentito di identificare l'azienda proprietaria del mezzo e il conducente alla guida. L'uomo è indagato per omicidio stradale.

Traffico impazzito

Sul posto sono arrivati anche gli agenti di Polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area in attesa del magistrato .Il traffico per molte ore ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni in ogni direzione anche perché sono stati collocati posti di blocco per fermare l'uomo alla guida del mezzo.

Quello che è certo è che per l'investito non c'è stato nulla da fare nonostante indossasse il caschetto che però - purtroppo - è stato violentemente strappato dall'urto. All'arrivo dei soccorsi, scattati in codice rosso, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non è ancora stato identificato l'uomo che ha perso la vita tristemente nell'incidente, sembrerebbe residente a Milano e si resta in attesa che la famiglia ne confermi l'identità perché era privo di documenti al momento dell'impatto.