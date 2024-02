Delitto Matteuzzi: ergastolo per Giovanni Padovani, uccise l'ex colpendola anche con una panchina

Ergastolo, anche con aggravanti, per Giovanni Padovani il 28enne , ex calciatore di serie D e modello, che la sera del 23 agosto 2022, a Bologna, ha ucciso la ex compagna, Alessandra Matteuzzi, sotto casa della donna, a colpi di martello, calci, pugni e con una panchina presa dal giardino condominiale. La vittima in precedenza aveva denunciato l’ex che continuava a tormentarla , per stalking.

Riconosciute le aggravanti

Dopo due ore di camera di consiglio i giudici della Corte d’Assise di Bologna hanno emesso la sentenza, accogliendo le richieste avanzate un mese fa dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo e dalla sostituta Francesca Rago, riconoscendo anche la sussistenza delle quattro aggravanti contestate all'imputato: stalking, premeditazione, motivi abietti e futili e legame affettivo con la vittima. In aula era presente anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che prima della lettura della sentenza ha abbracciato Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra. La donna ha ascoltato il verdetto piangendo. La Corte ha anche stabilito provvisionali immediatamente esecutive da 100mila euro proprio per Stefania, e per la madre. Diecimila euro invece per i due nipoti di Alessandra e 5mila euro per le altre parti civili. Per quanto riguarda i danni, invece, saranno liquidati in separata sede.