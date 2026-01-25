Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

DIECI ANNI ALLA RICERCA DELLA VERITÀ

Sono passati dieci anni, ma il tempo non ha attenuato né la ferita né la determinazione. Attorno al nome di Giulio Regeni continua a muoversi una comunità che non ha mai smesso di chiedere chiarezza, trasformando il dolore privato della famiglia in una battaglia pubblica per la verità. Era la sera del 25 gennaio 2016 quando i genitori sentirono il figlio per l’ultima volta. Da quel momento iniziò un vuoto durato nove giorni, fino al ritrovamento del corpo del giovane ricercatore friulano, ucciso in Egitto dopo violenze e torture che hanno segnato una delle pagine più buie della recente storia italiana. Giulio era uno studente brillante, impegnato in un progetto di ricerca legato al sindacalismo egiziano. Ma, come hanno spesso ricordato Claudio Regeni e Paola Deffendi, avrebbe potuto essere il figlio di molte famiglie: un giovane curioso, aperto al mondo, partito all’estero per studiare e capire. Da allora, la loro voce non si è mai fermata, diventando simbolo di una richiesta che va oltre un singolo caso.

IL RICORDO DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

Nel decennale della scomparsa, Fiumicello Villa Vicentina si è stretta ancora una volta attorno alla famiglia. Il paese si è colorato di giallo, il colore che da anni accompagna la scritta “Verità per Giulio”. Nella pista di pattinaggio gremita, tra striscioni, nastri e applausi, si sono alternati momenti di memoria e testimonianze. Un lungo flash mob ha accolto Paola e Claudio Regeni con una standing ovation che ha reso tangibile il sostegno di una comunità mai venuta meno. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo civile e culturale. La presenza di figure pubbliche, insieme ai cittadini comuni, ha ribadito come il caso Regeni non sia stato archiviato né nella coscienza collettiva né nelle aule giudiziarie. Durante l’evento è stato presentato anche un documentario dedicato alla vicenda, ulteriore strumento per mantenere viva l’attenzione.