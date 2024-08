Dodicenne umiliato dal branco nel centro di Vieste, nel Foggiano

Un ragazzino di 12 anni umiliato dal branco, costretto ad inginocchiarsi, schiaffeggiato e deriso da alcuni coetanei che hanno ripreso la scena coni cellulari postando il video sulle piattaforme social. Un video che in breve tempo è diventato virale. Protagonisti dell'aggressione alcuni adolescenti. Solo alcuni hanno avuto un ruolo attivo, altri si sono limitati a filmare con il cellulare. Il branco era composto da oltre dieci ragazzini. Un minuto e mezzo, tanto è durata l’aggressione, in cui il gruppo di bulli ha terrorizzato il dodicenne. "Monitoriamo la situazione con i servizi sociali e i carabinieri. Stiamo convocando in Comune genitori e minori per capire l'accaduto e attivare eventuali percorsi. Bisogna recuperare i valori". E’ quanto ha dichiarato all'ANSA il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, commentando la notizia. "I ragazzi non sono più educati ai sentimenti. Ed è un compito che spetta anzitutto alle famiglie. Così come è importante educare i ragazzi al corretto utilizzo dei social", ha aggiunto il primo cittadino. Il dodicenne è stato vittima dell'aggressione a due passi dal centro cittadino, nell'indifferenza generale.