Domani Zelesky a Roma incontra Mattarella, le forze ucraine preparano la controffensiva

Una visita lampo a Roma per parlare con il Presidente della Repubblica Mattarella, la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco. E’ quanto prevederebbe l’agenda di Zelensky, che arriverà domani in Italia per poi ripartire alla volta della Germania. Solo il Quirinale, attualmente, ha confermato l’incontro. Nulla è trapelato in merito ai particolari, per motivi di sicurezza. Si tratta del primo viaggio nel nostro Paese del presidente ucraino dall'inizio della guerra scatenata dalla Russia. Il possibile faccia a faccia tra Zelensky e Bergoglio, durante la breve visita nella capitale del leader di Kiev, non sarebbe direttamente collegato alla missione di pace annunciata dal Pontefice durante il viaggio a Budapest di fine aprile. Lo riporta la Tass, che cita una fonte vaticana, secondo cui "la missione di pace è una questione particolare che per adesso rimane non pubblica”. Chiara la posizione ufficiale del Cremlino. Non abbiamo informazioni su una possibile missione di pace del Vaticano, ha ribadito il portavoce Peskov.





La controffensiva ucraina

L'Ucraina avrebbe iniziato a dare forma alla controffensiva con degli atti preparatori che consistono nel colpire obiettivi come depositi di armi, centri di comando e sistemi di blindatura e artiglieria. Così un alto funzionario militare statunitense e un alto funzionario di un Paese occidentale, citati dalla Cnn. Quelle messe in atto a Kiev sarebbero delle tattiche standard adottate prima di grandi operazioni militari combinate, secondo le fonti contattate dalla tv americana. Intanto, l’esercito del Cremlino continua a perdere uomini nel conflitto. Le forze armate ucraine hanno ucciso in un solo giorno 750 militari russi, portando il numero totale delle vittime tra le forze di Mosca a circa 197.670. E’ quanto ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev, nel report quotidiano sull'andamento della guerra. Nel rapporto delle forze armate si legge anche che l'esercito ucraino ha distrutto in un solo giorno 9 droni russi, portando il totale a 2.636.





Esercito russo in difficoltà a Bakhmut

Gli ucraini avanzano a Bakhmut ma noi resistiamo, riferiscono fonti militari di Mosca. Nuova provocazione della Wagner. Le forze regolari dell'esercito del Cremlino a Bakhmut non si stanno riorganizzando, si sono date alla fuga. Così Yevgeny Prigozhin, capo dell’organizzazione paramilitare russa.